Uppgifter: Flera storklubbar följer Cajuste

Midtjyllands svenske mittfältare Jens-Lys Cajuste, 21, har under den här säsongen imponerat i Danmark. Cajuste, som kom till Midtjylland från Örgryte IS under 2018, har under säsongen varit ordinarie i det danska laget, som både gått som tåget i Superligan och deltagit i gruppspelet i Champions League.

Nu uppger Foot Mercato att franska storklubbarna Lille och Monaco, samt tyska klubben Borussia Mönchengladbach var på plats för att följa Cajuste när Midtjylland besegrade Nordsjaelland med 3-0 i söndags i den danska högstaligan. De kan därmed möjligen vara intresserade av svensken.

Cajuste har i dagsläget avtal med Midtjylland till sommaren 2023. Under senaste tiden har han även varit en del av Sveriges A-landslag. I november i fjol gjorde han debut mot Danmark och även under senaste landslagssamlingen kom han till spel mot Estland.