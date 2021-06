Uppgifter: Sabovic kan lämna efter bara ett halvår

Besard Sabovic är på väg bort från sin turkiska klubb, rapporterar Expressen.

Efter bara ett halvår i Turkiet är svensken på väg till Ryssland.

Besard Sabovic gjorde ett starkt fjolår i Mjällby och lämnade klubben i februari för spel i den turkiska klubben Kayserispor. Efter ett knappt halvår i den turkiska ligan skriver nu Expressen att 22-åringen är på väg bort från klubben.

Ny adress ska vara ryska Khimki som förhandlar med Kayserispor om en övergång. Mittfältaren har ett kontrakt med sin nuvarande klubb som sträcker sig till sommaren 2023.

I en intervju med Fotbollskanalen för två veckor sen såg Sabovic fram emot en ny säsong i Turkiet.

– Jag ser fram emot att göra en försäsong med laget och komma in i säsongen tillsammans. Jag vill lära känna de nya som kommer in och jag hoppas att vi kan spela bra tillsammans. Tränaren, som kom in nu i slutet, har en väldigt bra filosofi, så jag ser fram emot säsongen som kommer. Förhoppningsvis gör jag det bra och då kan jag ta nästa steg och om något år kanske vara med i landslaget, sa Sabovic då.

BP-fostrade Sabovic skulle i så fall bli lagkamrat med Filip Dagerstål som i vintras lämnade IFK Norrköping för just Khimki.