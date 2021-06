Uppgifter: Arsenals sommarfokus - få tillbaka Ødegaard

Real Madrids Martin Ødegaard spenderade våren på lån hos Arsenal, där han fick stort förtroende (när norrmannen inte var skadad). Avtalet är på väg att gå ut och under förra veckan meddelade Arsenal att han är en av fyra spelare som lämnar klubben vid månadsskiftet. Ett mål och två assist på 14 Premier League-matcher blev det under våren.

Det behöver inte betyda slutet för 22-åringen i klubben. Football London rapporterar att Ødegaard fortsatt är Arsenals topprioritering under sommaren, där sportchef Edu sägs övertygad kring att de kommer kunna få till en affär. Däremot kan såväl en permanent övergång som ytterligare ett lån bli aktuellt.



– Han är inte vår spelare. Vi kommer ha diskussioner under de kommande veckorna, men vi måste visa respekt för han är en Real Madrid-spelare, har tränare Mikel Arteta nyligen sagt om situationen enligt sajten.