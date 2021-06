Uppgifter: Real Madrid jagar Italiens succéspelare

Italien har inlett EM på bästa vis och har efter två omgångar full pott efter två raka 3-0-segrar.

Till vänster i backlinjen har Leonardo Spinazzola imponerat stort och dragit till sig intresse från flertalet klubbar. Nu rapporterar spanska tidningen AS att Real Madrid ger sig in i jakten på Roma-backen, och att de träffat representanter från Roma.

Enligt AS skedde mötet i södra Frankrike där de ska ha diskuterat en eventuell lösning. I dealen ska Real Madrid vilja inkludera Borja Mayoral, som är utlånad till Roma från just Real Madrid. Mayoral går nu in i sin andra säsong på lån i Roma, och den italienska huvudstadsklubben har en köpoption på anfallaren som sägs ligga på drygt 200 miljoner kronor. Mayoral som hade en bra säsong i Roma med 17 mål och 4 assist i samtliga turneringar.

Real Madrid uppges nu vilja göra ett rakt byte mellan just Mayoral och Spinazzola. Då pandemin slagit hårt mot klubbarnas ekonomi ses det som en bra lösning för samtliga parter.

Real Madrid har redan flertalet vänsterbackar i truppen, och har tidigare gjort klart med David Alaba från Bayern München.