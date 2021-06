Uppgifter: Manchester Uniteds oro - Pogba kan lämna gratis

Manchester Uniteds mittfältsstjärna Paul Pogba, 28, har under en längre tid ryktats vara på väg bort från den engelska storklubben. Pogba har bland annat kopplats ihop med Juventus, Paris Saint-Germain och Real Madrid, men har i dagsläget kontrakt med United till sommaren 2022. Så sent som under lördagen uppgav den franska tidningen Le Parisien att PSG intensifierar sitt intresse för fransmannen.

Nu rapporterar den engelska tidningen Daily Mirror att United känner oro över att Pogba inte kommer att förlänga med klubben och i stället vill lämna gratis vid kontraktets slut nästa år. United uppges därmed nu försöka övertyga Pogba om att skriva på ett nytt avtal, men sägs inte ha lyckats med det så här långt.

Pogba kom till klubben under sommaren 2016 från Juventus, men tillhörde även United mellan sommaren 2009 och sommaren 2012. Förra säsongen stod han för sex mål och nio assist på 42 framträdanden.

Manchester United uppges samtidigt vara nära att värva Jadon Sancho från Borussia Dortmund.