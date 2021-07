Uppgifter: Ramos nobbade PL-giganter för PSG

Under torsdagen presenterades Sergio Ramos som ny spelare i Paris Saint-Germain. Mittbacken, som lämnade Real Madrid efter den gångna säsongen, har skrivit på ett tvåårsavtal med PSG och enligt Le Parisien kommer han tjäna 150 miljoner kronor per år.

När det blev officiellt att Ramos skulle lämna Real uppgavs flera storklubbar intresserat av mittbacken och enligt Goal ska också Ramos ha nobbat två storklubbar i Premier League. Vilka det rör sig om? Arsenal och Manchester City.

Förklaringen till att Ramos nobbade Arsenal ska ligga i att klubben nästa säsong inte kommer spela i Champions League. Goal skriver tog att Ramos lockades av Arsenals erbjudande som hade gett honom en liknande lön som i PSG.

Varför det inte blev Man City? Klubben verkar ha kommit in för sent i bilden och då hade redan Ramos ställt in sig på PSG som nästa klubbadress.