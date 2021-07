Uppgifter: AIK på väg att värva - överens med mittfältare

AIK ser ut att förstärka truppen med den irländske mittfältaren Zachary Elbouzedi, till vardags i Lincoln City (League One, engelska tredjeligan), rapporterar Expressen. Tidningen skriver att parterna är muntligen överens och att han kommer att presenteras inom kort “om inget oförutsett händer”.

Zachary Elbouzedi är en 23-årig ytter som under våren var utlånad till Bolton, som då spelade i League Two (laget kom trea och avancerade till nästa säsongs League One). Totalt blev det 14 matcher i League Two och två matcher i League One förra säsongen.

Det svenska transferfönstret öppnar den 15 juli.