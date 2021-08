Grealish och Kane in - då kan City-stjärna lämna för La Liga

Bernardo Silva, 26, var in och ut ur Manchester Citys startelva under ligavåren. Med både Jack Grealish och Harry Kane som ryktas in till den regerande Premier League-mästaren behöver managern Pep Guardiola sälja spelare för att få in pengar.

Brittiska Daily Mail rapporterar nu att Bernardo Silva vill flytta tillbaka till den iberiska halvön efter sina år i Portugal och Benfica. Den här gången vill portugisen dock flytta till grannlandet Spanien, där såväl Barcelona som Atlético Madrid nämnts som tänkbara alternativ i sommar.

Silva har spelat för City sedan 2017 när han lämnade AS Monaco. Portugisen har bland annat tre Premier League-titlar på meritlistan.