Officiellt: Norrköping lånar ut duo till Öster

IFK Norrköping lånar ut de båda 19-åringarna Lucas Lima och Manasse Kusu till Östers IF i superettan över resten av säsongen. Det meddelar “Peking” via sin officiella hemsida under fredagen. Samtidigt förlänger Lima sitt kontrakt över 2023.

– Det känns jättekul att förlänga. Jag vill fortsätta göra mitt bästa för IFK och utvecklas som spelare, säger Lucas Lima, som varit i IFK Norrköping sedan han var elva år, till klubbens hemsida.

Norrköpings tillförordnade sportchef Patrik Jönsson om utlåningarna:

– Vi bedömer att både Lucas och Manasse behöver spela tävlingsfotboll på seniornivå för att fortsätta utvecklas. Vi tror mycket på Lucas och Manasse och ser fram emot att ha dem tillbaka i Norrköping efter en förhoppningsvis lyckad höst i Öster.