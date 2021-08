Uppgifter: Arsenal-talang nära flytt till konkurrent

Arsenal-talangen Joe Willock, 21, var under den gångna vårsäsongen utlånad till Newcastle och imponerade med åtta mål på 14 matcher i Premier League under låneperioden. Under senaste tiden har han ryktats lämna Arsenal permanent i sommar, och nu verkar en flytt närma sig.

The Athletic uppger att Arsenal kommit överens med Newcastle om en övergångssumma på runt 20 miljoner pund, drygt 240 miljoner kronor för mittfältaren. Ännu har Willock dock inte kommit överens med Newcastle om de personliga villkoren.

Willock är fostrad i Arsenal och har tillhört klubben sedan unga år. Totalt sett har han gjort nio mål och en assist på 54 matcher i Premier League. Han har även gjort sex mål och tre assist på 21 framträdanden i Europa League. I dagsläget har han kontrakt med Arsenal till sommaren 2023.