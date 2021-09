Uppgifter: Barcelona intresserat av Manchester United-anfallare

Barcelona uppges titta på att förstärka truppen i vinter. Enligt Eurosport är den spanska storklubben intresserad av Manchester Uniteds franske anfallare Anthony Martial, 25. United uppges även kunna tänka sig att släppa anfallaren om det kommer in ett bra bud.

Martial kom till United från Monaco under 2015 och har kontrakt till sommaren 2024. Under den här säsongen är han noterad för fem matcher i alla turneringar. Anfallaren förväntas den här säsongen få lite mindre speltid än tidigare säsonger, då Cristiano Ronaldo kommit in.