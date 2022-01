Uppgifter: Serie A-klubb "drömmer om" Kulusevski - vill låna

Konkurrensen om att säkra Dejan Kulusevskis signatur hårdnar. Premier League-jättarna Tottenham och Arsenal har kopplats ihop med svensken en längre tid och nyligen dök även La Liga-tvåan Sevilla upp i diskussionerna. Nu har nästa klubb gett sig in i kampen.

Det är Serie A-klubben Genoa, under ledning av Andrij Sjevtjenko, som drömmer om att locka den 21-årige Kulusevski till klubben. Detta enligt franska Footmercato, som lägger till att Genoa tagit kontakt med svenskens agent om en utlåning under våren. Genoa ligger för tillfället under nedflyttningsstrecket på 18:e plats i den italienska högstaligan.

Kulusevski, som kan spela både yttermittfältare och forward, har haft svårt att imponera på Juventus-tränaren Massimiliano Allegri. Den svenske landslagsstjärnan har bara startat fyra Serie A-matcher under säsongen.