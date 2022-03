Brittisk media: Trots sanktionerna - Chelsea vill slutföra Niguez-övergång

Sillybloggen

Saul Niguez kom förra sommaren in på lån till Chelsea. Nu vill London-klubben slutföra spanjorens övergång till klubben, skriver Daily Mirror.

Chelsea är i ett ovisst läge efter den brittiska regeringens sanktioner mot klubbens ägare Roman Abramovitj, som bland annat resulterat i att klubben inte får köpa, sälja och skriva nya kontrakt med spelare. Däremot uppges Chelsea nu undersöka om klubben har tillåtelse att utnyttja en tidigare överenskommen köpoption för att få in Saul Niguez på permanent basis.

Niguez, som kom in på lån från Atlético Madrid inför säsongen, fick till en början knapp speltid, men har under senaste veckorna fått lite mer förtroende, vilket resulterat i att Chelsea sägs vilja få in mittfältaren på permanent basis till nästa säsong.

Chelseas köpoption uppges vara på 29 miljoner pund, drygt 268 miljoner kronor, och klubben sägs behöva ge Atlético ett svar senast den 30 maj i år.

Niguez är den här säsongen noterad för ett mål och en assist på 23 framträdanden.