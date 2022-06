Premier League-nykomlingen uppges jaga anfallare från Chelsea

Sillybloggen

Nu rustar Forest inför den kommande Premier League-säsongen. Den engelske frilansjournalisten Jacque Talbot uppger under lördagen att nykomlingen jagar Chelseas anfallslöfte Armando Broja, som stod för en genombrottssäsong på lån i Southampton under säsongen som just avslutas.

Den albanske landslagsanfallaren är första prioritet för Forest och den 20-åringen har enligt uppgifterna gjort det tydligt för Chelsea att han vill lämna klubben i sommar.

Sedan tidigare har även West Ham och Everton uppgetts vara intresserade av Broja.