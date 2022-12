Sky: Southgate ska diskutera framtiden i januari

Sillybloggen

Huvudpersonen själv, som har kontrakt över EM 2024, har själv hintat om att han kan lämna sin post.

– Jag tycker stora delar av dessa 18 månader varit svåra. Å ena sidan har jag älskat de senaste veckorna men å andra sidan finns annat som hänt under de 18 månaderna. Sådant som sagts och skrivits. Kvällen i Wolverhampton. Det finns mycket i mitt huvud just nu som gör mig kluven, sa Southgate enligt The Guardian.

Inget beslut är taget om Southgate kommer att vara kvar eller inte. Det kommer nästa månad, enligt Sky.

Enligt den brittiska tv-kanalen kommer förbundet och förbundskaptenen fundera över julen och sedan träffas i början av januari. Tidigt nästa år behöver i synnerhet förbundet besked om Southgate tänkt stanna kvar eller inte. Om han inte tänkt fullfölja sitt kontrakt vill förbundet inleda en rekryteringsprocess för att hitta en ersättare.

Graham Potter, Thomas Tuchel, Eddie Howe och Brendan Rodgers har nämnts som kandidater till att ersätta Southgate vid ett avsked.