Dortmund vill ha Moukoko-besked: "Viktigt för alla"

Moukoko sitter på ett avtal som löper ut i sommar och än har han inte kommit överens om en förlängning med Dortmund. Samtidigt ska europeiska toppklubbar som Liverpool, Chelsea, Manchester United, Barcelona och Paris Saint-Germain vara intresserade av knyta till sig supertalangen, som spelade VM för Tyskland.

Nyligen rapporterade tyska tidningen Bild att Dortmund gett Moukoko ett sista kontraktserbjudande på sex miljoner euro (cirka 67 miljoner kronor) per år. 18-åringen uppges för tillfället tjäna 1,8 miljoner euro (cirka 20 miljoner kronor) per år, men sägs vilja ha sju miljoner euro (cirka 78 miljoner kronor) per år för att skriva på en förlängning med klubben.

Det var något han själv slog tillbaka mot.

“Snälla, tro inte på allt som står i tidningen. Jag vet att allt detta är en del av fotbollen, men även fastän jag är ung kommer jag inte låta mig själv pressas till att ta beslut angående min framtid. Jag kommer aldrig acceptera en lögn som sägs om mig”, skrev 18-åringen på Instagram.

Ett som är säkert är att Moukoko inte har förlängt sitt kontrakt och det löper ut i sommar.

Dortmund erkänner att man vill ha klarhet i frågan.

– Självklart vill vi ha ett beslut så fort som möjligt. Det är viktigt för alla involverade parter att få klarhet i det här, säger sportchefen Sebastian Kehl enligt bold.dk.

Moukoko har den här säsongen svarat för sex mål och sex assist på 22 tävlingsmatcher i Dortmund.