Uppgifter: Hammarby och Tromsö förhandlar om Mikkelsen – tros bli övergång

🚨 Tromsø og Hammarby forhandler nå om en overgang for August Mikkelsen. Ifølge TV 2s opplysninger er det grunn til å tro at det kan ende i et salg til ~15 MNOK. Stridens kjerne blir hvor mye som er garantert og bonuser. Første bud hadde ramme på over 13, men under 10 i cash. pic.twitter.com/XyDGSLZqCq