Uppgifter: Forest kan försöka kapa Leeds McKennie-affär

Juventus-mittfältaren Weston McKennie, 24, har under senaste tiden kopplats ihop med en övergång. Nyligen uppgav transfer-journalisten Fabrizio Romano att amerikanen är överens med Leeds, men möjligen kan flytten spricka.

The Athletic rapporterar under lördagen att Nottingham Forest är en av flera klubbar som överväger att försöka kapa Leeds affär. Leeds sägs just nu föra samtal med Juventus om ett lån med köpoption.

McKennie har i dagsläget kontrakt med Juventus till sommaren 2025.