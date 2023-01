Officiellt: Ekong lånas ut till Perugia

Sillybloggen

Emmanuel Ekong, 20, lämnar Empoli tillfälligt, svensken lånas ut till krisande Perugia i Serie B. Det bekräftas av Empoli under tisdagen

Låneavtalet sträcker sig resterande del av säsongen.

Ekong har under säsongen fått göra sin Serie A-debut. Borta mot Salernitana fick svensken hoppa in och göra 13 minuter och borta mot Napoli senare under hösten blev det fem minuter.

Perugia ligger just nu på en 18:e plats i Serie B.