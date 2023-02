TFF:s Berget-flört: "Vi hade inte tackat nej"

Sillybloggen

“2023 – Here we go! Dessvärre är jag tvungen till att säga tack och farväl till Malmö FF. Fotbollen kan vara brutal. Det känns konstigt att vilja fortsätta, men inte längre vara önskad. Sju år, tre barn, fem titlar, två Champions League, två Europa League, 253 matcher, 59 mål, 52 assist och 100 procent hjärta. Jag är stolt över min tid i MFF. Stolt över vad jag har gjort, vem jag har varit och vad vi har åstadkommit tillsammans. Jag har fått minnen och vänner för livet”, skrev norrmannen i ett Instagraminlägg.

Norrmannen har inte gjort klart med någon ny klubb sedan uppbrottet, även om det ryktats om att Molde vill värva hem evighetsmaskinen.

Men kanske blir Jo Inge Berget kvar i Sverige trots allt. Enligt Sydsvenskan har superettanklubben Trelleborgs FF visat intresse för Berget.

Sportchefen Salif Camara Jönsson erkänner att Berget hade varit en drömvärvning.

– Berget är en spelare som är på en nivå för sig själv. Vi vet var vi befinner oss i näringskedjan, men det är klart att det hade varit en fantastisk spelare för Trelleborgs FF. Sett till vad han gjorde förra året kan han nog välja och vraka. Men det är ingen spelare vi hade tackat nej till, så tydlig kan man vara, säger han till Sydsvenskan.

Om en Berget-värvning är något som TFF försöker att landa låter Camara Jönsson vara osagt.

– Vi vet att han finns, skulle det vara intressant för hans del är vi definitivt öppna, men vi är inte där.