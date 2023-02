Uppgifter: Degerfors i samtal om att värva Bassey

Sillybloggen

Degerfors IF uppges inte värvat klart inför den kommande säsongen i allsvenskan. Under lördagen rapporterar Aftonbladet att Degerfors för samtal om att ta in Ferencvaros nigerianske forward Fortune Bassey, 24. Enligt tidningen är det mest troligt med ett lån, även om en permanent övergång också varit under diskussion.