Uppgifter: Barcelona öppet för bud på Koundé

Sillybloggen

Jules Koundé hämtades till Barcelona från Sevilla som en prestigevärvning i somras. Tanken var att fransmannen skulle husera i det centrala försvaret, men Anders Christensens fina formkurva i kombination med de steg som Ronald Araújo tagit under säsongen har gjort att Koundé har förpassats till högerbacksplatsen.

En position som inte faller VM-silvermedaljören i smaken och nu gör uppgifter från Relevo gällande att Koundé har gett grönt ljus för klubben att lyssna på eventuella bud under sommaren.

Redan förra sommaren fanns det intresse från England och Chelsea, där Thomas Tuchel var intresserad av en värvning. Tuchels nuvarande klubb, Bayern München letar efter en mittback och omnämns som en av intressenterna. Men det blir ingen billig affär.

Barcelona värvade Koundé för 50 miljoner euro, motsvarande 572 miljoner kronor. Men vid en eventuell försäljning sägs prislappen ligga på 80 miljoner euro, motsvarande 916 miljoner kronor.

Annons

Koundé har under säsongen varit en given del i Barcelonas backlinje, som endast släppt in 15 mål på 35 spelade matcher.