BBC: Kuppen - Willian flyttar till Forest

Nyligen uppgav The Athletic att Willian nobbat ett kontraktserbjudande från Fulham, och att London-klubben därmed erbjudit ett nytt avtal, som brassen där och då var inställd på att acceptera. Men under onsdagen rapporterade i stället transfer-specialisten Fabrizio Romano att Nottingham Forest gett sig in i jakten och erbjudit spelaren ett kontrakt.

Nu rapporterar BBC att Willian bestämt sig för Forest och kommer att genomgå en läkarundersökning framöver för en flytt till klubben. Om allt går som det ska blir han klubbens första värvning inför nästa säsong i Premier League.

Willian har gjort 43 mål och 50 assist på 286 matcher i Premier League.