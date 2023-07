Uppgifter: Juventus intresserat av Kessié – som kan lämna Barça

Sillybloggen

Under sommaren har 26-åringen därför omgärdats av flyttrykten och nu gör uppgifter gällande att en återkomst till Serie A inte är utesluten.

Enligt uppgifter från Fabrizio Romano är Juventus intresserat av att förstärka mittfältet med Kessié, som är en av spelarna som Barcelona är öppet för att sälja under sommaren.

Enligt uppgifterna sägs Kessié själv inte vara särskilt sugen på en Serie A-återkomst, då hans främsta fokus ligger på att lyckas i Barcelona, alternativt att flytta till Premier League.

Enligt spanska Sport kommer Juventus inte ge upp i första taget och representanter från Turin-klubben ska enligt tidningen försöka övertyga mittfältaren om en flytt under den kommande veckan.

Barcelona har som bekant finansiella problem och behöver sälja spelare för att få in pengar, samt minska lönekostnaderna. En förutsättning för att katalanerna ska kunna värva in fler spelare under det pågående övergångsfönstret. Där ses Kessié som en av spelarna som klubben är öppen för att släppa, till rätt pris.

Enligt uppgifterna från Sport sägs en eventuell flytt landa på ungefär 15 miljoner euro, motsvarande 173 miljoner kronor. En summa som Juventus sägs vara villigt att betala.