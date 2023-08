Uppgifter: Manchester City blåser av Paqueta-affär

Sillybloggen

Under tisdagen uppger Sky Sports att affären är helt avblåst med anledning av att det engelska fotbollsförbundet (FA) sedan i förra veckan utreder Paqueta. Brassen blev den 12 mars i år tilldelad ett gult kort under hemmamötet med Aston Villa, och efteråt kom det fram att ett ovanligt stort antal spel lagts på att just mittfältaren skulle bli varnad i matchen. Paqueta nekar till all form av inblandning, men utredningen fortlöper ändå kring brassen och spelen.

Transfer-specialisten Fabrizio Romano har också uppgifter om att Manchester City numera inte vill ha Paqueta, och i stället tittar på andra alternativ.

Paqueta kom till West Ham från Lyon för ett år sedan och har kontrakt till 2027. Under den här säsongen är han noterad för ett mål på två framträdanden i Premier League.