Uppgifter: Cancelo jagas av Bayern München och Arsenal

Joao Cancelo är överens med Barça men klubben uppges inte kunna värva honom ännu, man måste fortfarande bli av med spelare för att frigöra ekonomiskt utrymme.

Nu har Bayern München gett sig in i jakten på Cancelo, det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg. FC Bayern som lånade in portugisen förra våren är intresserat av att plocka in honom på lån igen.

Samtidigt rapporterar Cadena Ser att Arsenal försöker också kapa Barcelonas affär och är i kontakt med Joao Cancelo. Även där ska ett låneavtal vara aktuellt.

Cancelo sägs vilja gå till Barcelona men inväntar klubbens besked.