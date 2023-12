Uppgifter: Arsenal följer Gyökeres - uppsatt på lista

Sillybloggen

Nu uppger den portugisiska tidningen Record att Arsenal har Gyökeres på klubbens lista över tänkbara förstärkningar under nästa sommar inför nästa säsong. Tidigare har samtidigt även Four Four Two skrivit att Arsenal är intresserat av den svenske landslagsforwarden.

Vidare har även Record uppgifter om att Borussia Dortmund och Sevilla har koll på Gyökeres.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano blev Gyökeres i somras Sportings dyraste värvning någonsin, då han anslöt för 24 miljoner euro, motsvarande 280 miljoner svenska kronor. Samtidigt uppgav senare Correio da Mañha att Coventry kan få ännu mer pengar, då det sägs finnas en överenskommelse om fyra miljoner euro, drygt 45 miljoner kronor i olika bonusar.

Enligt den portugisiska tidningen A Bola är Gyökeres utköpsklausul på 100 miljoner euro, över en miljard svenska kronor. Tränaren Ruben Amorim sa nyligen följande om svenskens klausul:

– Om det är 100 miljoner euro (Gyökeres utköpsklausul, enligt A Bola), så kan en del användas till att hitta någon annan. Är det klausulen så accepterar jag det, sa han då.