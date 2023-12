Rykten om PL-klubbar - Gyökeres tränare varnar

Headlines Blogg

Record (Portugal) och A Bola fylls på nytt av rubriker om Viktor Gyökeres. Två mål till i går (3-1 mot Gil Vicente – se målen här). Dessutom fick han två mål bortdömda med marginell offside (23 cm resp 17 cm), påpekar tidningarna. Motståndarna hamnade på nytt i ”den svenska hajens dödliga käftar”, som A Bola dramatiskt skriver i en krönika. Sporting beskrivs som för närvarande ”Viktor och tio andra”. Anfallaren har redan skapat ett starkt band till fansen, som manifesterade i går igen (se klipp här). ”Jag älskar att spela här, fansen är fantastiska”, säger Gyökeres efteråt. Så sent som i går kom nya rykten om klubbar. Fulham, Arsenal, Newcastle. Visserligen från en svajig källa, men storklubbarna har koll. ”Jag skulle inte säga att vi är Gyökeres gisslan, men det är en viktig spelare och så vill vi att det ska fortsätta att vara”, säger tränaren Rúben Amorim på presskonferensen i går kväll på tal om svenskens betydelse. Han svarar samtidigt på storklubbarnas intresse, ”Om det är 100 miljoner euro (Gyökeres utköpsklausul, A Bolas anm), så kan en del användas till att hitta någon annan. Är det klausulen så accepterar jag det”.

BT (Danmark) följer upp Fabrizio Romanos uppmärksammade uppgifter i går om intresset för Roony Bardghji. Bayer Leverkusen, Juventus, Barcelona och Chelsea nämndes. BT skriver att Bardghji i nuläget varken är nära någon ny klubb eller att förlänga med FC Köpenhamn. Tidningen påpekar också att storklubbar följt 18-åringen sedan han var 15 år.

Het Nieuwsblad (Belgien) uppmärksammar att Gustaf Nilsson tycks oberörd av den ökade konkurrensen i Union Saint-Gilloises anfall. Klubben har köpt in två anfallare (Mohamed Amoura och Kevin Rodriguez), men Nilsson har ändå smällt in sju mål på tretton matcher. ”Det finns mycket konkurrens framåt, men det är bara positivt”, menar Nilsson, ”Vi pressar varandra till det yttersta”.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) berättar att Chelsea var mycket intresserad av Feyenoords tränare Arne Slot förra sommaren. Londonklubbens tränare Todd Boehly ska ha plockat upp honom med privatplan för samtal. Även Tottenham jobbade hårt på Slot. Men nederländaren föredrog att stanna i Rotterdamklubben. Senare anställde Chelsea Mauricio Pochettino och Tottenham Ange Postecoglu.

ENGLAND

Sky Sport lanserade på måndagskvällen uppgiften att Erik ten Hag tappat halva omklädningsrummet i Manchester United. ESPN har liknande uppgifter. Båda anger också Ten Hags träningsmetoder som en bidragande orsak. ESPN, liksom Daily Mail, påpekar att Ten Hag nu har två nyckelveckor framför sig med möten med Chelsea, Bayern München och Liverpool.

The Sun ger utrymme åt Sky Sports Man United-profil Gary Neville som är uppgiven med vad United presterar på planen. ”Jag är trött på min egen klubb”, säger han, ”Jag vill inte se deras matcher längre. Och det är den mest sorgliga kritiken man kan ge sin klubb, att man blivit trött på att kolla dem” (se klipp här). På sportettan toppar The Sun med Premier Leagues nya tv-avtal, värt motsvarande 88 miljarder kronor.

Daily Telegraph uppmärksammar att Erling Haaland inte kommer att ställas till svars för sin ”wtf”-tweet eller ilska i samband med matchen mot Tottenham. Däremot kommer Manchester City att ställas till svars för sitt uppträdande. Spelare, inklusive Haaland, omringade domaren Simon Hooper sedan han valt att blåsa frispark i stället för att ge fördel av bollen då City fått ett friläge.

The Times berättar att EM-bollen kommer att ha ett mikrochip för att kunna upptäcka hands. Tekniken ska också hjälpa till med offsidebeslut. Herrarnas EM spelas i Tyskland den 14 juni-14 juli nästa år.

The Guardian lyssnar till Mikel Arteta som på frågan om Aaron Ramsdales framtid svarar ”Vi vill ha Aaron hos oss”. Newcastle hade annars gärna velat ha Aaron hos sig. I stället leder Newcastles hetaste spår nu till David De Gea. Ordinarie förstamålvakten Nick Pope väntas bli borta fyra månader.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker att ”Inzaghi ser stjärnorna”. Hans Inter toppar tabellen, har åtta poäng fler än vid samma tidpunkt förra säsongen och närmar sig den 20:e scudetton. Emil Holm får nöja sig med 5/10 för sitt inhopp för Atalanta, men flera spelare får ännu lägre efter storförlusten (0-3 mot Torino). GdS, liksom La Repubblica, ser dörren öppnas för en kontraktsförlängning mellan Roma och José Mourinho. Klubben visar starkare stöd för sin tränare. Det bäddar för samtal. Enligt La Repubblica finns bara två alternativ för Mourinho: Roma eller Saudiarabien. Real Madrid ses inte som en möjlighet.

Corriere dello Sport har samma tema som Gazzetta dello Sport, om Inter som favorit, men lyfter fram att Juventus nu är enda hot. Tidningen följde förstås spelarförbundets Gran Galà del Calcio. Årets spelare blev Victor Osimhen. Årets lag: Mike Maignan (Milan) – Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Kim Min-jae (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Milan) – Stanislav Lobotka (Napoli), Hakan Calhanoglu (Inter), Nicolo Barella (Inter) – Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Victor Osimhen (Napoli), Rafael Leao (Milan). På damsidan utsågs Tabitha Chawinga (då Inter, nu PSG) till Årets spelare. Ingen svenskaär med i Årets lag.

Il Secolo XIX understryker att Albin Ekdal är en av spelarna som förväntas lämna Spezia i vinter när laget byggs om. Förmodad destination: Sverige. Spezia, som för närvarande ligger på nedflyttningsplats i Serie B, behöver plocka in spelare och dra ner lönekostnaderna.

SPANIEN

Sport toppar tidningen med ”Ter Stegens dilemma”. Läkarna rekommenderar operation för ryggproblemet. Målvakten vill först tömma ut alla alternativ. Barcelona hoppas på ett beslut inom de närmaste dagarna. Enligt Sport väntas Ter Stegen vid operation bli borta två-två och halv månad, Cadena Cope och Rac1 skriver om två-tre månader. Cadena SER-journalisten Santi Giménez är i alla fall inte bekymrad, ”Jag föredrar Iñaki Peña framför Ter Stegen”. Liksom Mundo Deportivo har Sport också artikel på Fabrizio Romanos påstående om intresse från Barça för Roony Bardghji. Sport lägger till att Barça scoutade svensken redan under U21-samlingen i Pinatar i våras.

Faro de Vigo lägger skulden för vid fötterna på Carl Starfelt för Celta Vigos insläppta mål (1-1 mot Cádiz). La Voz de Galicia gör detsamma och ger svensken lågt betyg (4/10) men påpekar att han varit sjuk. Starfelt var ett frågetecken inför matchen och byttes ut efter 54 minuter. Celta Vigo ligger kvar på nedflyttningsplats.

AS förstasida har stor bild på Jude Bellingham, som i går mottog priset Golden Boy. ”Jag har Ancelotti att tacka för allt”, lyder citatrubriken. AS-krönikören Tomas Roncero fyller på, ”Nästa stopp blir Ballon d’Or”. Både AS och Marca noterar förstås Dani Carvajals skada, men båda tidningarna har också stora artiklar om Real Madrids ramstarka försvar. Laget har bara släpt in i snitt 0,6 mål per match. ”Ancelotti lag har den här säsongen, trots alla skador, den bästa defensiva statistiken i klubben historia”, skriver Marca.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan åt den stundande rättegången mot Christophe Galtier, som anklags för diskriminering och trakasserier under sin tid i Nice. Exempelvis ska Jean-Clair Todibo ha uppgett för polis att Galtier pressade honom att bryta Ramadan, samt beskrev honom som extremist och salafist för andra anställda i klubben. Diskussionsvågorna går fortsatt höga i Frankrike sedan en Nantessupporter dödats i helgen. Pendeln svänger alltmer åt att stoppa bortasupportrar i samband med högriskmatcher. Både idrottsminister Amélie Oudéa-Castéra och ligabasen Vincent Labrune ställer sig bakom det. Ett flertal uppmärksammade incidenter har inträffat under säsongen, polisens resurser är redan ansträngda på grund av bland annat terrorhot och till sommaren väntar OS. Det är några av skälen till möjligt förbud. En 35-årig busschaufför för en av Nice supporterbussar är fortsatt misstänkt för mordet i lördags.

Foot Mercato menar att Manchester United, Chelsea, Bayern München och PSG lurar i vassen för att knipa Mike Maignan. Efter sex månaders förhandlingar har den 28-årige målvakten ännu inte kommit överens om ett nytt kontrakt med Milan. Prislappen uppskattas till drygt 70 miljoner euro. FM uppger vidare att Everton är intresserad av Lyons 22-årige back Jake O’Brien.

Le Progrés skriver att Taylor Swift kan bli ett problem för Lyon. Om klubben skulle hamna på kvalplats för att överleva i Ligue 1 så är returmatchen tänkt att spelas på Lyons hemmaarena den 2 eller 3 juni. Då är Taylor Swift inbokad. Storklubben hade aldrig föreställt sig ett scenario där ett kval kunde bli aktuellt. För närvarande är Lyon jumbo.

TYSKLAND

Sport1 och Sky Sport tycks överens om att fokus för Bayern München i vinter är en ny Benjamin Pavard. Men både Sky och Sport1 stryker mest namn från listan. Något kristallklart mål tycks inte finnas. En defensiv mittfältare är av sekundärt intresse. Enligt Sky distanserar sig också Bayern alltmer från João Palhinha. En övergång från Fulham till Bayern sprack i sista stund i somras. Klubben tvivlar nu på att att portugisen skulle vara en större uppgradering på Kimmich/Goretzka/Laimer. Dessutom till en kostnad av 45-50 milj euro.

Sky Sport pratar med Hans-Joachim Wirtz, pappa och agent till Florian Wirtz. 20-åringen sägs jagas av klubbar som Bayern München, Man United och Real Madrid. Men någon flytt i sommar är inte att vänta. ”För närvarande pekar allt på att Florian spelar även nästa säsong i Leverkusen”, säger Hans-Joachim Wirtz.