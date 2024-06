Uppgifter: Hammarby nobbade nytt bud på Djukanovic

Headlines Blogg

ITALIEN

Tuttomercatoweb hävdar att Hammarby nobbat ett bud från Lazio på Viktor Djukanovic. Budet ska ha varit under de sju miljoner euro som Hammarby påståts kräva för den 20-årige montenegrinen, ett pris Lazio anser vara för högt. TMW menar att det är osäkert om Lazio återkommer. I övrigt är informationen knapphändig. För en knapp månad sedan uppgav Expressen att Hammarby nobbat ett bud från Club Brügge på sex milj euro.

La Gazzetta dello Sport ser det som att Italiens öde kan vila tryggt i Gianluigi Donnarummas händer, men då måste anfallarna börja göra mål. Chiesa och Scamacca kan vara på väg in i värmen igen. Från hemmafronten skriver tidningen att Milan kan göra en dubbelvärvning i anfallet: Romelu Lukaku och Tammy Abraham. Kostnad: cirka 55 miljoner euro. Alltså inte mer än Joshua Zirkzee (40 milj euro plus agentarvode, 15 milj euro), som klubben tidigare jagat. Här räknar GdS med Lukaku för 25-30 men enligt Sky Sport Italia har Chelsea satt en prislapp på 40 milj euro och tänker inte backa från den. Även Napoli är intresserad av Lukaku. På förstasidan nämns även att Juventus närmar sig Khéphren Thuram. Nice uppges ha satt en prislapp på 20 milj euro.

Corriere dello Sport skriver om fryst läge mellan Napoli och Chvitja Kvaratschelia. Napolis president Aurelio De Laurentiis gjorde blixtvisit i Düsseldorf i går och träffade den georgiska stjärnan. Kvaratschelia vill prata nytt kontrakt först efter EM och är frestad av PSG:s erbjudande. De Laurentiis lät förstå att Napoli inte kommer att sälja honom till PSG eller någon annan klubb, hellre låta honom spela ut kontraktet till 2027, samtidigt som han tryckte på hur central Kvaratschelia är för Napoli. Piska och morot. Där befinner sig parterna. Det menar också Gazzetta dello Sport. Men enligt Sky Sport Italia och La Repubblica är Kvaratschelia efter mötet närmare att förlänga. Napoli förslag är till 2029 med årslön på 4,5 miljoner euro, skriver La Repubblica.

ENGLAND

Daily Telegraph, liksom flera andra tidningar, gör störst rubrik på att familjemedlemmar till engelska spelare ska ha dränkts i öl när arga fans kastade dem mot planen. Det uppdagades när frågan om ölmuggar som kastades mot förbundskapten Gareth Southgate lyftes. ”Vi har inte pratat om det (muggarna mot Southgate). Vi blev medvetna om det eftersom några av våra familjemedlemmar träffades av några öl”, berättar backen Ezri Konsa. Samtidigt tycker Daily Mail att ilskan mot landslaget måste få ett slut. Den patriotiska tidningen inleder en kampanj till stöd för landslaget under devisen, ”Vi KAN vinna EM”. Inför åttondelsfinalen mot Slovakien väntas Southgate göra förändringar i laget. På annat håll instämmer Telegraph i The Athletics uppgifter om att Chelsea vill ha Kiernan Dewsbury-Hall från nya tränaren Enzo Marescas gamla klubb Leicester. Enligt transferexperten Fabrizio Romano hade Brighton redan en affär på gång med Leicester när Chelsea klampade in. Vidare skriver Telegraph att Chelsea också är ute efter Archie Gray, 18, i Leeds.

The Guardian går i stället vidare kring Chelseas intresse för Murillo. Enligt tidningen erbjuder klubben Trevoh Chalobah som del i en affär. Daily Mail menar å sin sida att det finns konkurrens om Murilla från Juventus. Chelseas damlag är också på fortsatt spelarjakt. Samtal har nu förts med Lucy Bronze. Högerbacken är het bland klubbar sedan beskedet att hon lämnar Barcelona i sommar.

The Sun hävdar att Newcastle kan straffa Yankuba Minteh med förvisning till ungdomslaget om han inte flyttar i sommar. Tidningen har gjort gällande att 19-åringen vägrar flytta till Lyon, trots att klubbarna är överens om en övergång värd 40 miljoner pund. Minteh vill till Everton.

The Star skrev under torsdagen att Svante Ingelsson till Sheffield Wednesday var en övergång som kunde ”avancera snabbt”. Det tycks den ha gjort. Enligt Aftonbladet är den 26-årige mittfältaren klar för Wednesday och presenteras i dag. Ingelsson kommer närmast från Hansa Rostock. Mer uppmärksamhet fick i går Kosovare Asllani som flyttar till London City.

SPANIEN

AS lockar med en intervju med Dani Carvajal under en citatrubrik om EM, ”Det som återstår är skrämmande”. AS undrar om han efter alla framgångar med Real Madrid kanske borde komma i beaktande för Ballon d’Or. Carvajal är inte helt avvisande. ”Det är inget jag riktigt tänker på. Det stämmer att jag haft ett bra år, även offensivt, med målet i finalen (Champions League)… Om jag gör en stark insats i EM, och vi (Spanien) vinner, så kan jag finna med bland kandidaterna. Det vore inte helt konstigt”, säger Carvajal. Tidningen noterar att Gimnastics David Concha, med ett förflutet i Hammarby, stängts av tolv matcher för att bland annat ha kastat vatten över en domare.

Marca och Sport speglar en tilltagande bromance. Marca pratar med Nico Williams och Sport med Lamine Yamal. Williams: ”Vi kommer överens väldigt bra både på och utanför planen”. Lamine Yamal: ”Jag hoppas Barça köper Nico”. Barcelona har uppgetts ha Athletic-stjärnan högt på önskelistan i sommar. Mundo Deportivo skriver i dag att Barça kan satsa på Luis Díaz bara om Raphinha säljs, annars är det Nico Williams som gäller. Under tiden berättar Williams att han och Lamine Yamal planerar fler måldanser ihop till kommande match/-er i EM. På tal om Lamine Yamal, Cadena Cope berättar att 16-åringen i går fick besked om att han klarat sin ESO, spansk grundskoleexamen, som gör att han kan fortsätta med högre studier. Han blev omskriven när EM började då han hade läxor med sig.

Estadio Deportivo menar att det kan bli aktuellt för Sevilla att riva kontraktet med Ludwig Augustinsson och andra spelare mot kompensation. Även MuchoDeporte uppger det. Sevilla har för stor trupp, och har svårt att hitta nya klubbar till oönskade spelare som sitter på ansenliga löner. Även förra sommaren rev Sevilla kontrakt med flera spelare. Anderlecht har haft Augustinsson och Thomas Delaney på lån och velat köpa dem, men inte kommit överens om lönen.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på Bradley Barcola. Den unge PSG-spelaren fick chansen från start mot Polen och kan få det igen i åttondelsfinalen mot Belgien, menar tidningen. Samtidigt är Olivier Giroud och Marcus Thuram målhungriga. I en träningsmatch i går gjorde båda hattrick. På hemmaplan fortsätter Olympique de Marseilles engelska offensiv att dra blickar till sig. Roberto De Zerbi har säkrats från Brighton, samtal pågår med Manchester United om Mason Greenwood och nu är kontakter tagna med Leeds målvakt Illan Meslier. Även Foot Mercato skriver om intresset för den 25-årige fransmannen. Lyon köper Moussa Niakhaté från Nottingham för 31 miljoner euro. Backen är i Lyon för att skriva på ett fyraårskontrakt.

Foot Mercato hävdar att PSG letar mittfältare och intresserar sig för Amadou Onana i Everton. Tidigare har Manchester United visat intresse för 22-åringen, som imponerar på Belgiens mittfält. Prislappen anges till 55-60 miljoner euro. Foot Mercato, liksom L’Equipe och Le Parisien, uppger att Enzo Le Fée är överens med Roma. Enligt FM har Rennes nobbat ett första bud på den 24-årige mittfältaren värt 18 miljoner euro.

TYSKLAND

Bild hävdar på morgonen att ”allt tala för att Niklas Füllkrug” finns med i startelvan i åttondelsfinalen. Det skulle innebära att Kai Havertz flyttas ned till mittfältet eller bänkas. Tyskland möter Danmark i morgon. Tidningen summerar också toppar och floppar i EM. Bland toppar nämns att landslaget och fansen äntligen är ett igen, det höga publiksnittet (51 738), många mål på långskott och att testet med att bara lagkaptener får prata med domare. Bland floppar nämns England, superstjärnor som inte levererat (Cristiano Ronaldo, Kane, Mbappé) och tågtrafiken. Bild har under en tid uppgett att Dennis Hadzikadunic väntas stanna i Hamburg, och skriver nu att en förlängning med 25-åringen presenteras ”inom kort”. Även FotbollDirekt har nämnt det. Hadzikadunic har kontrakt med ryska FK Rostov till 2026.

Abendzeitung får en pratstund med Jamal Musiala. Finns det någon spelare som imponerat särskilt under EM? ”Jag gillar Lamine Yamal i Spanien. Jag gillar spelare som är starka en mot en, som vågar, som gör fotbollen vacker”, svarar Musiala.

Münchner Merkur uppger att Leon Goretzka ligger högt upp på Bayern Münchens lista över spelare att sälja. Problemet är att det inte finns några köpare. 29-åringen är en av klubbens mer välbetalda spelare och har kontrakt till 2026.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) har sorg. Sporting-ikonen Manuel Fernandes har avlidit, 73 år gammal. Efter ligatiteln i maj besökte klubbpresident Frederico Varandas och Viktor Gyökeres honom på sjukhuset med ligabucklan. Efteråt skrev RTP-journalisten Luís Osório att Fernandes bett Gyökeres stanna ett år till och spela Champions League. ”Gyökeres sa ’ja’ och Fernandes tackade honom med tårar i ögonen”, skrev Osório. Liksom Gyökeres bar Manuel Fernandes Sportings tröja nummer 9. Han gjorde 257 mål på 433 matcher för klubben.

New York Times (USA) tar upp att det amerikansk fotbollsförbundet är ”djupt upprörd” över rasistiska kommentarer mot landslagsspelare i sociala medier. De följer efter USA:s överraskande förlust i Copa América i natt (2-1 till Panama). Landslagsspelarna Folarin Balogun och Chris Richards har delat dem på sina plattformar.

ESPN (Uruguay) uppger att Manuel Ugarte kommer att lämna PSG i sommar. Manchester United är ”mycket troligen hans framtida klubb”. Dortmund och Atlético finns också med i bilden, men United har bäst ekonomiska förutsättningar. L’Equipe uppgav i onsdags att PSG nobbat ett första bud från United.

Vecernij list (Kroatien) skriver att Al-Ittihad vill ha Kroatiens förbundskapten Zlatko Dalić. Klubben är beredd att erbjuda över 24 miljoner dollar om året, motsvarande drygt 250 milj kr. Förhandlingar har inte inletts ännu. Vecernij list menar att Dalic blir svårövertalad. Han vill leda Kroatien i VM 2026.