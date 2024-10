Lindelöf i ny sits - aktuell för start i United

Headlines Blogg

ENGLAND

Manchester Evening News riktar blickarna nästa ödesmättade match för Manchester United, Brentford på lördag. Victor Nilsson Lindelöf kan starta på nygammal plats. MEN:s Unitedkännare Samuel Luckhurst menar att en startplats som ytterback är aktuell. Lindelöf kan bli högerback i Noussair Mazraouis frånvaro. Marockanen väntas bli borta några veckor efter ett smärre ingrepp i hjärtat. Luckhurst menar att det inte heller kan uteslutas att den oberäknelige Erik ten Hag väljer att spela Lindelöf till vänster, som han gjorde mot just Brentford på Old Trafford på nästan pricken för ett år sedan. Svensken beskrivs i rubriken som Uniteds ”store överlevare”. Under tiden fortsätter ryktena kring en annan stor överlevare i klubben, Ten Hag. Bara i helgen lanserades Rúben Amorim, sedan Edin Terzic och även Eddie Howe som kandidater att ta över. Men än så länge klamrar sig Ten Hag kvar.

Annons

Daily Mirror sörplar på en ”Fin & Tonic” efter segern i Helsingfors (3-1 mot Finland). På bild förstås Jack Grealish, målskytt och partylejon. Dessutom bidrog han på sitt sätt till ett annat mål. ”Jag skämtade med Trent Alexander-Arnold innan frisparken och sa: om du sätter den får du 500 pund”, berättar Jack Grealish för ITV. Angel Gomes får högst betyg i de flesta tidningar, medan Cole Palmer och Jude Bellingham får lägst.

The Times har som flera andra tidningar interimförbundskapten Lee Carsleys ord i fokus. ”Det här jobbet behöver en värdsklasstränare som vunnit pokaler…och jag är fortfarande på vägen mot det”, sa han på frågan om sin framtid. Det tolkas som en bekräftelse på att han inte ser sig redo för utmaningen, men samtidigt sa han senare att han inte kastat in handduken. ”Lee Carsley kastar ytterligare tvivel över framtiden i landslaget med en bisarr presskonferens”, tycker Daily Telegraph.

Annons

Talksport följer upp det citat som cirkulerat i sociala medier och påstås komma från Zlatan Ibrahimovic: ”Chelsea kunde inte värva mig, jag har mer pokaler än Chelsea. Det borde ha varit jag som värvade dem”. På det påstådda citatet har John Terry svarat i sociala medier, ”Han ville inte sitta på bänken”, och så taggade Chelsealegendaren Didier Drogba.

The Guardian rankar tillsammans med Who Scored sommarens tio bästa värvningar i Premier League så här långt. Listan baseras på matchbetyg. I topp är Jadon Sancho (Chelsea) med 7,32. Tvåa är Dominic Solanke (Tottenham/7,22) och trea Dara O’Shea (Ipswich/7,18).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport väver in grönt, vitt och rött i det rosa för tennisidolen Jannik Sinner men också för landslaget. Seger mot Israel i kväll och Italien tar ett fast grepp om förstaplatsen i Nations League-gruppen. Trolig startelva enligt Sky Sport Italia: Vicario – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco – Raspadori. På annat håll skriver Gazzetta dello Sport att Milan inte imponerats av inlånade Tammy Abraham och i stället har intresset för Jonathan David blossat upp igen. Det väntas bli huggsexa om kanadensaren, vars kontrakt med Lille går ut i sommar. Italienska klubbar har alltid ögon för fria transfers. Inter är ute efter Jonathan Tah i Bayer Leverkusen om han lämnar i sommar, skriver GdS. Även kring den tyska landslagsbacken väntas stort intresse.

Annons

Corriere dello Sport höjde på ögonbrynen i helgen. Jesper Karlsson gjorde ett av Bolognas tre mål i en träningsmatch (3-0 mot Lentigione). ”Ett förebud om en pånyttfödelse?”, undrar tidningen om Karlsson och de två andra målskyttarna som också haft det tungt, Riccardo Orsolini och Thijs Dallinga.

Nove hade i populära talkshowen ”Che tempo che fa” Pep Guardiola som gäst. Han fick en fråga om framtiden, om att han som rykten gjort gällande tänker lämna Manchester City efter säsongen. ”Det är inte sant, jag har inte bestämt mig. Och det är inte heller sant att jag blir Englands nästa förbundskapten. Om jag hade fattat något beslut hade jag berättat det…jag vet inte, allt kan hända”, svarade Guardiola enligt Sky Sport Italia.

Tuttosport gör något ovanligt. Det är sällan damernas Serie A får mer än en undanskymd notis i italienska sporttidningar. Den här gången skymtar Juventus till och med på förstasidan under rubriken ”Women no limits – fest inför 33 000”. Så många såg gårdagens toppmatch (33 321) som slutade med seger (2-1 mot Roma). En som utmärkte sig var Emma Kullberg. ”Man ska egentligen inte prata om individuella insatser, jag brukar inte göra det, men jag är glad för den här frågan om henne (Kullberg), hon gjorde en majestätisk insats”, säger tränaren Massimiliano Canzi. Hanna Bennison gjorde ett inhopp medan Elsa Pelgander blev kvar på bänken.

Annons

La Repubblica uppger att Genoa lär nobba Mario Balotelli. Sportchefen Marco Ottolini har satt stopp. Det var också La Repubblica som var först att berätta om samtalen mellan Genoa och den 34-årige anfallaren, som är klubblös.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo lägger störst fokus på Lamine Yamal. Han lämnade landslaget efter en känning i matchen mot Danmark. 17-åringen väntas vara spelklar till Barças nästa match, mot Sevilla på söndag, men det finns en besk eftersmak. Barcelona ville inte ens Lamine skulle varit med landslaget utan borde vilat. Samtidigt rapporterar Cadena SER att förbundskapten Luis de la Fuente inte ville att stjärnan skulle lämna. Lamine Yamal antas bara ha en överansträngning men ska undersökas av Barcelona i dag. På tal om matchen mot Sevilla har Gavi fått grönt ljus att spela. Vidare såg MD Barcelona vände halvtidsunderläge till derbykross (7-1 mot Espanyol). Fridolina Rolfö var en av två spelare som byttes ut i paus. Det är tredje matchen i rad som det annars så överlägsna Barça ligger under i halvtid. Mot Madrid CFF vände laget också enkelt till 8-1 men mot Man City blev det stryk, och MD är bekymrad just över Barça och kvalificerat motstånd.

Annons

AS skriver att Real Madrid jobbar på en värvning av Florian Wirtz ”i tysthet och med försiktighet”. Han ses som den som kan ta över efter Luka Modric. Även Bayer München, Arsenal och Manchester City har tidigare uppgetts intresserade av 21-åringen, medan Kicker förra veckan skrev att Bayer Leverkusen jobbar hårt på att förlänga kontraktet. AS upplyser vidare att Carl Starfelt är redo att spela för Celta Vigo mot Real Madrid på lördag. Mittbacken, som lämnade återbud till landslaget efter skadekänning i senaste ligamatchen, finns inte ens på klubbens skadelistan. AS avslutar med att skriva att ”Giráldez (tränare) gett honom förtroendet tillbaka och Starfelt har svarat med strålande insatser de senaste veckorna, och har etablerat sig som den obestridde ledaren i Celtas backlinje”.

FRANKRIKE

Annons

L’Equipe tycker det krävs att Frankrike tar fram sin mest djävulska sida för att slå Belgien (De röda djävlarna). Det har inte sett så bra ut på sistone. Aurélien Tchouaméni kommer på nytt att vara lagkapten (förmodade startelvan här). Utrymme ges också till veteranen Amandine Henry som meddelat att hon slutar i landslaget. 35-åringen har 109 landskamper på meritlistan.

RMC Sport följer upp debatten om Kylian Mbappés Sverigebesök. Supportrar och medier reagerade, och radiokanalens egen profil Jérôme Rothen tyckte i fredags att Didier Deschamps skulle rycka armbindeln. Men Deschamps tar ställning för Mbappé. ”Det är inte försvar för försvarandet skull. Det rör hans privatliv. Den enda skillnaden är att hans privatliv inte är privat för att vi vet var han är. Och så är det inte för er, och det passar er bra ibland, eller hur?”, säger Deschamps till journalisterna. Liksom flera spelare tidigare så rycker även lagkaptenen Aurélien Tchouaméni ut till försvar för Mbappé. ”Varje gång det handlar om Kylian tar det orimliga proportioner”, menar Tchouaméni, och berättar att Mbappé pratat med spelarna innan och efter senaste matchen. Men rubrikerna försvinner inte för det. Corse Matin avslöjar att Sverige inte var enda stoppet. Innan Mbappé återvände till Spanien var han också två dygn på Korsika, där han bland annat sågs smyga in i köksvägen till en restaurang. Slut där? Nix. Foot Mercato berättar att två av fransmannens frisörer (!) i Madrid har en beef i sociala medier, sedan den ena anklagat den andre för falsk marknadsföring med en Mbappéfrisyr.

Annons

TYSKLAND

Kicker följer upp debatten om nya Bayern München med frågan ”Hur mycket Pep finns det i Kompany?”. Lothar Matthäus sa nyligen att detta Bayern redan är bättre än Bayern under Guardiola. Kicker analyserar hur mycket av läromästaren som Kompany har i sig, och kommer inte med något entydigt svar. Här finns element, men andra är egna, och tidningen slickar sig avslutningsvis om munnen över ett eventuellt möte mellan Bayern och Manchester City i Champions League för att se vem som skulle ”outcoacha” den andre. I en liten notis i tidningen noteras att Oscar Linnér är på provspel i Kaiserslautern och spelade andra halvlek i helgens träningsmatch (2-1 till Freiburg). Den 27-årige målvakten är utan klubb sedan han lämnade Vendsyssel i slutet av juni. Kaiserslautern ligger tolva i Zweite Bundesliga.

Annons

Bild förmedlar förbundskapten Julian Nagelsmanns besked att två spelare gör debut i tyska startelvan: Angelo Stiller och Aleksandar Pavlovic. Tyskland möter i kväll Nederländerna (troliga startelvor här). Under söndagen hade Bild uppgiften att när Manchester United sonderade terrängen kring ny tränare i somras var klubben i kontakt med Sebastian Hoeness i Stuttgart, men fick nej.

ÖVRIGT

Correio da Manhã (Portugal) har svårt att släppa Viktor Gyökeres. Han figurerar på förstasidan i dag som en av flera spelare i Sporting som engelska klubbar jagar. Dessutom höjde läkare varningens finger i programmet Liga d’Ouro och påpekade riskerna med vattenpipa. Bakgrund: Gyökeres hade varit med lagkamrater på nattklubb efter senaste ligamatchen och synts bolma på en vattenpipa, enligt ett klipp som spreds (se klipp här).

Annons

Daily Record (Skottland) och Scottish Sun är eniga: Hearts nya tränare heter Neil Critchley. Senast var han i Blackpool. Critchley väntas enligt Daily Record presenteras redan i dag. Tidigare hade både Per-Mathias Høgmo och Kalle Karlsson uppgetts aktuella.

Het Nieuwsblad (Belgien) uppmärksammar att det belgiska landslaget innan träningen i går radade upp sig bakom en svensk flagga. Det var en gest för att hedra de två svenska supportrar som mördades i samband med terrorattacken i Bryssel den 16 oktober förra året.

VG (Norge) skriver om ”Stjärnsmällen” för norska landslaget på sportettan (5-1 till Österrike). ”Det är en hemsk upplevelse för alla”, säger förbundskapten Ståle Solbakken. ”Vi är alla besvikna”, fyller Morten Thorsby i, men påpekar att laget kommer skaka av sig det hela. Flera spelare, inklusive lagkapten Erling Haaland, var inte sugna på att prata med pressen efter matchen.