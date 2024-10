Därför kan Swedberg säljas

Headlines Blogg



SPANIEN

La Voz de Galicia hör Celta Vigo meddela planer på spelarförsäljningar för 34 miljoner euro innan den sista juni. Williot Swedberg är genast ett av namnen som dyker upp i spekulationerna. 20-åringen har redan tidigare pekats ut som en möjlig försäljning. Celta Vigo har de senaste åren gjort minst en lukrativ sommarförsäljning. I år var det Jørgen Strand Larsen till Wolves.

Marca höll i en gala i Miami i går där Lionel Messi fick ta emot pris för spelaren med flest titlar i fotbollshistorien (46). Samtidigt drömmer argentinska fans om en ny VM-titel med Messi. Han anses i samband med senaste landskampen ha lämnat en dörr öppen för fortsättning. Olé tryckte förhoppningarna på sin förstasida i går. Messi får däremot finna sig i att vara tvåa på Forbes intäktslista efter Cristiano Ronaldo. Filippa Angeldahl spelade en dryg timme när Real Madrid tog första segern i Champions League (4-0 mot Celtic).

Sport och Mundo Deportivo ger stort utrymme åt Barcelonas president Joan Laporta som kommit med en rad uttalanden. Till Barça One säger Laporta, ”De erbjöd mig 250 miljoner euro för Lamine (Yamal) för ett halvår sedan, men jag sa nej”. Det är nästan tre miljarder kronor. Laporta ville markera att Barça inte sälja stjärnor för att tjäna pengar. Tidigare uppgifter har gjort gällande att PSG lagt ett sådant bud. Laporta gick också på offensiven mot spanska landslaget om just Lamine. Han kallades hem under senaste landslagsuppehållet efter en smärre känning. ”Att låta honom spela var vårdslöst. Det som bekymrar mig mest är att de försökte övertyga honom om att stanna”, säger Laporta. Från landslagshåll tillbakavisas Laportas uppgifter helt och hållet, skriver Cadena SER. Sport uppger att Barcelona inte bara är intresserad av Alphonso Davies utan också etablerat kontakt. Vänsterbackens krav är höga men inte omöjliga för Barça, menar tidningen. Tidigare har främst Real Madrid uppgetts intresserad av kanadensaren, vars kontrakt med Bayern München löper ut kommande sommar.

Cadena SER menar att Kylian Mbappé skyller våldtäktsmisstankarna på PSG. ”Real Madrids representanter var inte i Stockholm, vad de vet är vad Kylian sagt till dem, och han är övertygad om att det är en fälla gillrad av Nasser Al-Khelaïfi (PSG:s president), att de är ute efter honom och hans familj”, hävdar SER-reportern Javier Herráez. Franska RMC Sport uppger samtidigt att PSG följer Mbappé-affären och förkastar alla anklagelser. ”Jag är ingen konspirationsteoretiker”, säger Mbappés advokat Marie-Alix Canu-Bernard när ämnet kommer på tal, ”Vad som däremot står klart är att han i månader fått utstå en förtals- och imageskadande kampanj. Det är obestridligt”. Mbappé och PSG befinner sig i en rättstvist om utebliven lön. Ny dom faller den 25 oktober.

ENGLAND

Daily Mail har ett starkt stänk av Newcastle i dag. Dels är dagens största rubrik att Eddie Howe inte ens fanns på förbundets lista över tio tänkbara kandidater som ny förbundskapten. Orsak: Newcastle ville ha för mycket pengar för att släppa honom. Dels skriver tidningen om ”goda nyheter” inför matchen mot Brighton i morgon: Alexander Isak är spelklar, om inget sent bakslag inträffar. Anfallaren har på grund av en tåskada missat de tre senaste matcherna med Newcastle, samt Sveriges två senaste Nations League-matcher. Vidare uppger Daily Mail att Manchester United har Benjamin Sesko på sin radar. Tidigare har inte minst Arsenal kopplats samman med den 21-årige RB Leipzig-anfallaren.

The Athletic hävdar att Pep Guardiola kan förlänga med Manchester City även om klubben fälls i det uppmärksammade fallet med 115 regelbrott. Dom väntas innan årets slut. The Athletic uppger vidare att även Xabi Alonso ses som en möjlig efterträdare till Guardiola. Rúben Amorim har redan nämnts. På tal om Citys organisation så uppgav The Athletic i går att Therese Sjögran blir ny fotbollschef för damlaget.

The Guardian gör störst rubrik på att Englands nye förbundskapten Thomas Tuchel inte väntas följa Premier League-spelare på plats förrän han börjar sitt jobb vid årsskiftet. Tuchel vill också göra en räd i Chelsea för att stärka sin stab. Chelseas damer uppmärksammas också. Segersviten under Sonia Bompastor fortsatte i går (3-1 mot Twente).

The Times har mer om segersviter. ”13 matcher, 13 segrar – hur en okänd svensk skapade bästa säsongsstarten i Europa”. Det handlar förstås om Jimmy Tehlin i Aberdeen. I morgon väntar ett elddop mot Celtic. En annan rubrik är Manchester Uniteds senaste avbräck. Kobbe Mainoo är skadad. Enligt The Times lär landslagsmittfältaren missa sju matcher.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bjuder på intervju med Yann Sommer som förstås tycker att ”Mitt Inter kan vinna allt”, rubriken på förstasidan. Men här finns också mer specifika upplysningar. Den 35-årige målvakten får frågan om vad han gör just innan match, om han exempelvis lyssnar på sin favoritartist Bruce Springsteen. ”Jag har en annan ritual. Det finns ett speciellt ögonblick när jag slutar vara Yann och blir Sommer, målvakten. Det säger klick, jag förvandlas. Det är inte så att jag blir Hulken, men det är en meditation som får mig att totalfokusera och gå in i matchen”, berättar Sommer.

Tuttosport uppger på förstasidan att det inte bara är Manchester City som siktat in sig på Samuele Ricci. Även Real Madrid har följt den 23-årige Torinomittfältaren länge och är intresserad av en sommarvärvning. City uppges ute efter Ricci så snart som möjligt. Det har tidigare talats om en prislapp på cirka 35 miljoner euro. Tidningen skriver vidare att intervjuerna med Paul Pogba som publicerades i går retat Juventus. Klubben hade inte gett tillåtelse till dem. Den dopningsavstängde fransmannen sa i intervjun med Gazzetta dello Sport att han var beredd att sänka lönen för att stanna i Juve. Men liksom flera andra källor uppger Tuttosport att Juve fortsatt planerar att bryta kontraktet. Tidningen presenterade i går sin lista på de 25 spelare som är nominerade till Golden Boy. Lamine Yamal ses som favorit.

L’Arena pratar med Amin Sarr, som snart hoppas sätta avtryck i Hellas Verona, dit han kommit på lån från Lyon. ”Jag hade ingen normal försäsong. Jag har fått arbeta på min fysik, men de senaste veckorna har det känts mycket bra. Jag är redo att hjälpa laget”, säger Sarr, som väntas börja på bänken mot Monza på måndag. Frågorna svänger över på Zlatan Ibrahimovic. ”Jag skulle älska att spela mot Ibras Milan”, säger Sarr, som växte upp ”tio minuter till fots” från där Ibrahimovic bodde. En tidig julklapp kanske väntar, Hellas Verona tar emot Milan den 20 december.

FRANKRIKE

L’Equipe välkomnar tillbaka Ligue 1 där ligaledaren Monaco möter Lille i kväll. Tidningen tror att Gabriel Gudmundsson får börja på bänken. L’Equipe bekräftar sedan Le Parisiens uppgifter: Luis Enrique har skrivit på en kontraktsförlängning. Det nya kontraktet gäller till 2027. Parterna har varit överens ett tag. Det är oklart när det officiella beskedet kommer. Spanjoren skrev på för två år när han anlände sommaren 2023. Även PSG:s sportslige rådgivaren Luis Campos väntas förlänga. Han har ett kontraktsförslag på bordet. Det finns som de senaste dagarna åtskilliga artiklar i Kylian Mbappé-affären. Spektrat är brett. Ett exempel i dag: L’Equipe har beräknat kostnaden på Mbappés flygresa från Madrid-Stockholm-Korsika-Madrid med privatplan till sisådär 100 000 euro. Dessutom beräknas koldioxidutsläppet till 25 ton.

RMC Sport och Le Figaro gör båda reportage på skillnaden i uppmärksamhet kring Mbappé-affären på andra sidan Pyrenéerna. I Frankrike är det braskande rubriker, men i Spanien ligger pressen lågt. Det finns flera förklaringar. En officiell är att det fortfarande finns få fakta i fallet. En inofficiell är rädslan för att stöta sig med Real Madrid och klubbpresident Florentino Pérez, menar RMC Sport. ”Real Madrid är vårt levebröd”, som en journalist uttrycker det.

France 3 Normandie pratar med en man med ambitioner. FC Rouen är mittenlag i den tredje högsta divisionen, men nya presidenten Iwan Postel lägger ribban på ansenlig höjd. ”Jag siktar på att Rouen ska spela i Champions League om sju år”, säger Postel.

TYSKLAND

Der Spiegel i samarbete med bland annat spanska Cadena SER avslöjar att att Barcelona utsattes för ett bedrägeriförsök i samband med värvningen av Robert Lewandowski 2022. En person som utgav sig för att vara superagenten Pini Zahavi lyckades nästan inkassera en miljon euro. Enligt vissa uppgifter skickade Barça pengarna men transaktionen stoppades av banken.

Bild uppmärksammar att Bayern München gjort en smärre ändring i klubbmärket. Färgerna har blivit något skarpare (se skillnad här). Orsaken uppges vara för att person med nedsatt syn lättare ska kunna läsa texten ”Bayern München”. Det officiella svaret är att ”FC Bayern har sett över färgpaletten för att förbättra den digitala tillgängligheten”. Om nu någon undrade. Rebecka Blomqvist satt hela matchen på bänken när Wolfsburg föll i Champions League på hemmaplan (2-0 till Lyon).

Allgemeine Zeitung berättar att Oscar Vilhelmsson är tillbaka efter flera veckor på Darmstadts skadelista. Till och med i startelvan? ”Kanske”, svarar tränaren Florian Kohfeldt. Isac Lidberg väntas starta när Darmstadt i kväll möter Köln hemma.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) och Record hissar upp Rúben Amorims svar om framtiden i topp. Sportchefen Hugo Viana lämnar Sporting för Manchester City efter säsongen men även Amorim har ryktats aktuell. ”Det är rykten. Viana kommer alltid att vara en god vän, men en dag kommer hans professionella bana att vara en annan. En sak leder inte till en annan”, säger Amorim. Headlines uppmärksammade i måndags att videoklippet med Viktor Gyökeres som röker vattenpipa på en nattklubb, blev en hälsosnackis i Portugal. Gyökeres svarade i Aftonbladet: ”Det är farligare att möta mig på planen. Det är väl de dem borde tänka på istället för om man gör det där någon gång”. Hans tränare Amorim har inga invändningar. ”Jag ser det som något normalt. Det är så klart inte det hälsosammaste, men det var under ett uppehåll. Han, som alla andra, måste tillåtas en eller annan utsvävning”, säger Amorim.

Meczyki (Polen) bär på goda nyheter om Alex Douglas. För några dagar sedan fick 23-åringen bryta Nations League-matchen mot Estland med en ljumskskada. Men efter undersökning uppger Meczyki att Douglas kan vara aktuell för spel redan till Lech Poznans match mot Cracovia på lördag.

TyC (Argentina) berättar att det argentinska fotbollsförbundet (AFA) nu röstat igenom att det inte blir några nedflyttningar från högsta divisionen. Den ska utökas från 28 lag till hela 30 lag. Det kommer att vara två grupper om 15 lag, två ”säsonger” (Apertura och Clausura) och slutspel. Dessutom finns tre inhemska cuptitlar att fajtas om (Copa Argentina, Trofeo de Campeones och Supercopa Argentina).