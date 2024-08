Relevo: Swedberg blir Celta Vigos nästa stora försäljning

Headlines Blogg

SPANIEN

Relevo lyfter fram en förutsägelse från Celta Vigos tidigare sportsliga rådgivare Luis Campos, numera PSG. Det var Campos som tog Williot Swedberg till Celta Vigo 2022 för fem miljoner euro. Han sa, ”Han kommer att bli värd 30 miljoner euro om två-tre år, ni kommer att få se”. Och det är vad Relevo tror att det hade krävts att köpa Swedberg nu, och drar en parallell till Gabi Veiga som såldes för den summan förra året. Svenskens framsteg fortsätter (se det läckra målet helgen i fin vinkel här) och Relevo ser honom som Celta Vigos nästa stora försäljning. Men tidigast 2025. Swedberg trivs i både klubb och stad trots att rykten om Serie A surrat.

Super Deporte placerar rubriken ”Mestallashvili” på förstasidan. Tidningen menar att Giorgi Mamardashvili vill stanna på lån i Valencia, om Liverpool köper honom. Premier League-klubben uppges nära att värva målvakten och fram till nu har alla vägar pekat mot en utlåning till Bournemouth en säsong. Men Mamardashvili ska ha uttryckt en önskan att stanna en säsongen till på Mestalla, vilket kan underlätta för klubbarna att kommer överens.

Marca och AS tycks inte hysa någon sorg över att vinka hej då till João Félix, som lämnar Atlético och blir klar för Chelsea i dag. ”Från Pradomuseet till Besvikelsernas museum”, summerar Marca hans tid i Atlético. Minns att portugisen presenterades som en stjärna på Pradomuseet när han anlände till Atlético. Madridtidningarna välkomnar samtidigt varmt Conor Gallagher, som går i motsatt riktning. Marca leker på förstasidan vidare med sitt akronym ”BMV” (Bellingham, Mbappé, Vinícius Jr). Rubriken blir ”med ett ’R’”, som i Rodrygo. Brassen får, efter sitt mål i premiären, dela stjärnglansen. Så, ”BMV R” då. Bilen blev en motorcykel (R som i roadster).

Mundo Deportivo och Sport följer Barças jakt på en ytter på olika vis. MD har fokus på försöken att locka Rafael Leão från Milan. En komplicerad men inte omöjlig affär, menar MD och bollar upp en siffra på 90 miljoner euro. Italienska Gazzetta dello Sport tror snarare på det dubbla och avfärdar en affär helt. Samtidigt skriver Sport att Barça lagt ett första bud på Federico Chiesa i Juventus, värt tio miljoner euro. Enligt El Chiringito TV är italienaren plan B till Rafael Leão.

El Correo uppger att Athletic Club kommer att försöka skriva nytt kontrakt med Nico Williams så fort lugnet lagt sig när fönstret stänger. I ett nytt och mer lukrativt kontrakt vill Athletic baka in en högre utköpsklausul. Den nuvarande är på 58 miljoner euro. Det är den Barcelona uppgetts beredd att trigga, men ha gett upp. El Correo skriver att Athletic också gick till La Liga för att stoppa eventuella försök från Barça. Klubbpresident Jon Uriarte ska träffat ligapresidenten Javier Tebas och sagt att Athletic tar till rättsliga åtgärder om Barça försöker, då han menar att Barça inte har ekonomi för det enligt gällande La Liga-regelverk.

ENGLAND

Daily Mirror drar stort på Chelsea vilja att sälja spelare i transferfönstrets sista dagar. Conor Gallagher blir klar för Atlético Madrid i dag, Armando Broja till Ipswich kan också bli klart i dag. Enligt The Athletic funderar Newcastle på Alex Disasi, sedan förhandlingarna om Marc Guehi har gått i stå. Men Chelsea kommer att vilja och behöva bli av med många fler spelare de närmaste tio dagarna. Några 200 miljoner pund, som Mirror nämner, lär det oavsett inte handla om då de flesta lär lånas ut.

The Times noterar på temat ”oönskade Chelseaspelare” att Raheem Sterling även petats ut truppen till Conference League-matchen mot Servette på torsdag. Liksom övriga tidningar uppmärksammar The Times också PFA-galan på tisdagskvällen. Ingen svensk kom med i Årets lag på herr- eller damsidan (se herrar här och damer här).

The Athletic samlar en rad transferuppgifter. Trots alla offensiva värvningar på sistone kan Chelsea göra ett försök med Manchester Uniteds Jadon Sancho innan fönstret stänger. Fulham är överens med Crystal Palace om ett köp av Joachim Andersen. Ytterligare en anledning till att Palace lär hålla hårt i Guehi.

Daily Mail följer förhandlingarna mellan PSG och Manchester United om ett lån-med-köpklausul för Manuel Ugarte. PSG vill att den bindande köpklausulen ska vara på 51 miljoner pund, United värderar mittfältaren till 42 milj pund. Fortsättning följer.

Derby Telegraph hör Derbys tränare Paul Warne svara svävande på frågan om Jacob Widell Zetterström får debutera på lördag mot Watford. Men han framhäver en sak om den nya målvakten. ”Jacob kan sälja kalendrar. Det är en ståtlig karl. Vi har köpt Sveriges James Bond”, säger Warne, och återvänder till fotbollen,”Men det tar tid att anpassa sig”.

The Argus konstaterar att nyförvärvet Malick Yalcouyé, tidigare IFK Göteborg, blev olycksfågel för Brightons U21-lag i går kväll. Han missade den avgörande straffen mot Crawley i en straffsparksläggning. The Argus berömmer annars insatsen från 18-åringen, som sägs nära att lånas ut till St Pauli.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har långt bortanför de stora rubrikerna en notis om att Empoli är intresserad av Timothy Ouma i Elfsborg. Även Sky Sport Italia skriver om intresset. Empoli ska förhört sig om den 20-årige kenyanske mittfältaren. Dagens stora dragplåster är en intervju med Michel Platini, en gång storstjärna i Juventus. Kenan Yildiz har fått tröja nummer 10, en tröja som även Platini bar. ”Om de (Juve) gav den till honom (Yildiz) och han vill ha den så betyder det att han har personlighet”, säger Platini, ”Må han ta inspiration från Bellingham, Messi, Zidane. Jag kan inte säga från mig, för han har inte sett mig spela, han var inte ens född då… Och låt honom stanna centralt”.

Corriere dello Sport upptäcker en nygammal destination för Victor Osimhen. Tidningen uppger att Arsenal fortfarande överväger nigerianen. I bakgrunden finns också saudiska klubbar. CdS menar att det var Osimhen som inte ville till Chelsea och att PSG:s intresse har svalnat.

Sky Sport Italia uppmärksammar Serie A-nykomlingen Como som väntas få klart med en trippelvärvning denna vecka. Det handlar om Nico Páz från Real Madrid, Máximo Perrone från Manchester City samt Sergi Roberto på fri transfer. Fabrzio Romano instämmer. Transfergurun skrev för övrigt i går att Lyonsvensken Amin Sarr är nära ett lån till Hellas Verona.

FRANKRIKE

L’Equipe har ”Stjärnor i sikte”. Eller rättar sagt, Lille har det. Champions League-stjärnorna. Laget vann första kvalmatchen i går kväll mot Slavia Prag, 2-0, och en av de främsta för kvällen var Gabriel Gudmundsson. Han får 7 av 10 efter att ha varit ”Lilles mest aktiva spelare på vänsterkanten”. På annat håll undrar tidningen över Adrien Rabiots framtid. Mittfältaren är fortfarande utan klubb sedan han tackade nej till att förlänga med Juventus. Rabiot vill till en Champions League-klubb, och han har särskilt ögonen på Premier League. Manchester United är ett av många spår som blivit kallt men enligt L’Equipe ”håller Liverpool aktivt ett öga på situationen”. Klubben uppges öppen för att förstärka mittfältet.

Le Parisien följer upp Le Mondes uppgifter om att Kylian Mbappé vänt sig till Ligue 1:s juridiska avdelning och Uefa för att få kvarvarande löner och bonusar från PSG. Det ska handla om 55 miljoner euro. Enligt Le Parisien har PSG ännu inte fått något besked om detta och processen om pengarna har sin stilla gång. Transferjournalisten Ben Jacobs skriver också att Mbappé inte tagits några juridiska steg. Han avvisar även uppgifter om att PSG skulle riskera att kastas ut ur Champions League.

TYSKLAND

Sky Sports stora expertnamn spår inför Bundesligas start hur sluttabellen ser ut. Lothar Matthäus tror Bayern München tar tillbaka titeln och har Leverkusen som tvåa. I botten finns svenskklubbarna Holstein Kiel och St Pauli (se Matthäus tabell). Dietmar Hamann tror tvärtom i toppen, Leverkusen försvarar titeln och FC Bayern blir tvåa. Även Hamann har Holstein Kiel sist (se Hamanns tabell). Vidare uppger Sky Sport att just Leverkusen kastat sig in i jakten på Sepp van den Berg. Enligt The Athletic för också Brentford samtal om backen. Liverpool vill ha 25 miljoner pund.

ÖVRIGT

Record (Portugal) och O Jogo bekräftar Aftonbladets uppgifter om att Porto försöker värva Deniz Gül från Hammarby. Det dyker upp på båda tidningarnas förstasidor i dag. Däremot menar Record och O Jogo att 5,2 miljoner euro är priset som Hammarby satt, inte ett pris Porto vill betala. Record skriver att ett bud framförts via en mellanhand, utan att nämna summa. Record är inte sen att dra paralleller med en annan svensk anfallare. ”Deniz Gül representeras av CM Sports Management, som också representerar…Viktor Gyökeres. Och om Sporting lyckades tränga sig före Premier League-klubbar och värva Gyökeres förra sommaren, hoppas FC Porto nu tränga sig före klubbar från de två högsta ligorna i England och säkra en spelare som tippas bli Sveriges framtida landslagsanfallare”, avslutar tidningen.

Daily Record (Skottland) skriver att Jimmy Thelin gjort den bästa starten någonsin för en Aberdeentränare. Sju raka segrar, fem i cupen och två i ligan. Thelin: ”Man behöver ha lite tur och arbeta hårt. Man måste också ha stark tro på det man gör, men vi måste förbli ödmjuka. Det är tidigt på säsongen”.

Leeuwarder Courant (Nederländerna) får bekräftelse på att Gustaf Lagerbielke är nära Heerenveen. ”Det är inte klart ännu men vi hoppas det ska lösa sig”, säger Heerenveens vd Ferry de Haan. Det handlar om ett lån av Celticbacken över säsongen.

Glos Wielkopolski (Polen) förmedlar besked från Lech Poznan: Filip Dagerstål blir borta fyra-sex veckor. Orsaken anges diffust till hälsoproblem. Han genomgår för närvarande ett tremånadersprogram. På tal om skadade utlandssvenskar så har FC Köpenhamn meddelat att Jordan Larsson inte är tillbaka förrän efter landslagsuppehållet (5-8 september).