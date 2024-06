Påstådda Haksabanovic-priset - och orden om Celtic-avslutet

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Scottish Sun (Skottland) tycker Sead Haksabanovic tar ett rätt bittert farväl till Celtic. Efter att ha blivit klar för Malmö FF tackar 25-åringen Celticfans på Instagram Stories. Men Haksabanovic skriver också att han ville stanna i klubben ”men några andra personer hade en annan åsikt och jag får respektera det”. Football Scotland hävdar att ”Celtic får tillbaka de 1,7 miljoner pund klubben lagt ut”, vilket motsvarar 23 miljoner kr.

SDNA (Grekland) hör AEK avvisa nya flyttrykten kring Niklas Eliasson. ”Det finns inga avtal och det pågår inga förhandlingar om Eliasson”, låter klubben hälsa. Häromdagen dök uppgifter upp om att mexikanska Pumas lagt ett bud och senast att brasilianska Gremio är överens med svensken och förhandlar med AEK.

ENGLAND

Daily Mirror bär på budskapet ”Bua ut mig – stöd dem”. Ilskan från landslagets fans på läktarna har varit påtaglig efter bleka EM-insatser. ”Jag förstår känslorna mot mig men ge spelarna stöd”, vädjar förbundskapten Gareth Southgate, och hans ord pryder de flesta engelska sportettor denna morgon. Slovakien väntar i åttondelsfinal. På annat håll skriver Mirror att Manchester Uniteds planer att använda Victor Nilsson Lindelöf och Aaron Wan-Bissaka för att komma åt Jarrad Branthwaite i Everton faller för döva öron. Everton vill ha stålar. Mycket stålar. Dessutom tillbakavisar BBC Sport tidigare rykten om att Everton ens skulle vara intresserad av Lindelöf.

Daily Telegraph fångar upp ett hetare svenskt namn på transfermarknaden: Alexander Isak. Daily Mail uppgav under onsdagen att Chelsea varit i kontakt med Newcastle om svensken. Men både Telegraphs Matt Law och senare transferexperten Fabrizio Romano avfärdar Chelseas intresse. Londonklubben är inte ute efter så dyra övergångar. Dessutom skulle lönen vara ett problem. The Guardian understryker att Newcastle vill ha svindlande summor för Isak. En pikant uppgift kommer från en annan transferexpert, Sky Sport Italias Gianluca Di Marzio. Han hävdar att Newcastle tidigare avvisat ett bud på svensken från Tottenham. Budet inkluderade Richarlison. Arsenal sägs fortfarande ha ett öga på Isak.

The Sun konstaterar att Newcastle är i behov av försäljningar innan den 30 juni för att hålla sig inom det ekonomiska regelverket. Och klubben kan ha åkt på ett bakslag. Newcastle påstås överens med Lyon om en försäljning av Yankuba Minteh för 40 miljoner pund, men 19-åringen uppges vägra en flytt till den franska klubben. Everton, Brighton, Roma och Dortmund har också visat intresse för Minteh. The Sun uppger på annat håll att basketlegendaren Shaquille O’Neal är på väg att köpa in sig i West Ham. Samtal pågår.

The Times skriver om en annan klubb i behov av att sälja spelare innan den 30 juni, Aston Villa. Tottenham ska lagt ett bud på 20 miljoner pund för Jacob Ramsey, som inkluderade att Giovani Lo Celso flyttade i motsatt riktning. Aston Villa har nobbat budet. Klubben värdera Ramsey till 40-50 milj pund. I går blev det klart att Tottenham köpt loss Amanda Nildén från Juventus. Enligt italienska uppgifter nyligen är köpesumman cirka 90 000 euro.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bär på budskap från Romelu Lukaku till Milan, ”Här är jag”. Anfallaren välkomnar en flytt till Milan. Men det gör han också till Napoli. Milan ska enligt Sky Sport Italia ha möte med Lukakus representanter nästa vecka. Problemet är att Milan vill låna Lukaku, Chelsea bara sälja. Kanske kan en övergångssumma tryckas ner till 25-30 miljoner euro resonerar GdS. Tidningen har några rader om Emil Holm. Under onsdagen läkarundesöktes han i Bologna. Den 1 juli skriver han under kontraktet på fyra plus ett år. Årslönen är 800 000 euro plus bonusar, övergångssumman är sju milj euro. Den 8 juli inleds försäsongen under nya tränaren Vincenzo Italiano.

Corriere dello Sport har besked från Antonio Conte, ”Jag bestämmer”. Conte presenterades i går i Napoli, bekräftade beskrivningen från Zlatan Ibrahimovic att han är mer manager än tränare och bekräftade det med uttalande som, ”Jag har lagt mitt veto på Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa och Kvaratschelia”. Och han förtydligade, ”Det finns inga tvivel, Chvitja Kvaratschelia stannar här och spelar för Napoli”. Klubbpresident Aurelio de Laurentiis fräste samtidigt åt PSG:s försök att värva georgiern. Men det kom ett kapitel till kring Kvaratschelia innan dagen var över. Efter Georgiens triumf i går kväll markerade Kvaratschelia själv. ”Jag respekterar Conte, han är en av de bästa tränarna. Och jag respekterar Napoli, jag älskar Napoli, men jag bestämmer min framtid efter EM, för närvarande är jag lycklig här med Georgien”, sa Kvaratschelia, som på Instagram la ut en bild på sitt pris som matchens bästa spelare med Cristiano Ronaldos matchtröja och texten ”Drömmar” med en hjärtemoji. Men Kvaratschelia får inte stanna i sin lyckliga bubbla. Enligt CdS och Sky Sport Italia planerar De Laurentiis och sportchefen Giovanni Manna att resa till Tyskland i dag för att prata nytt kontrakt med honom.

Sky Sport Italia var först att berätta Mosie Kean är överens med Fiorentina. Juventus vill ha 15 miljoner euro, Fiorentina vill betala något mindre, men en överenskommelse väntas inom de närmaste dagarna.

SPANIEN

AS och Marca tar med nyfikenhet emot nyheten om att Georgien blir motståndare i åttondelsfinal. Men tidningarna blickar längre fram, och beklagar sig över de på pappret ojämna sidorna av slutspelsträdet. ”På ena sidan är det en alpväg, på andra sidan är det en motorväg”, skriver AS. Marca understryker Spaniens tuffare halva med grafik – där finns tio EM-titlar, på andra sidan bara tre. En annan grafik är på Gruppspelets bästa elva.

Sport ringer i larmklockor för Ronald Araújo. Barça vill ha klart ett nytt kontrakt innan juli. Samtidigt uppges Manchester United intensifiera sina ansträngningar med lukrativt erbjudande i hopp om att uruguayanen inte förlänger.

Mundo Deportivo sätter fokus på en annan Manchesterklubb som kommer i vägen för Barça. City uppges ha ökat farten i jakten på Dani Olmo, som Barça också är intresserad av. Enligt MD hoppas City göra klart med värvningen av 26-åringen nästa vecka. Olmo har en utköpsklausul i RB Leipzig på 60 miljoner euro som gäller till den 15 juli. MD sätter också lite datum för Hansi Flick i Barcelona. Den 10 juli inleder den nya tränaren försäsongen med laget. Den 28 juli kommer han att hålla presskonferens innan avresa till USA.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Här kommer belgarna igen”. Grannlandet blir Frankrikes motståndare i åttondelsfinalen på måndag. Frankrike slog Belgien i Nations League-semifinal 2021 och VM-semifinal 2018. I går skrev L’Equipe om spänningar i den franska truppen kring förbundskapten Didier Deschamps. RMC Sport ser andra bekymmer, franska fans bara får 6 000 biljetter till åttondelsfinalen jämfört med 10 000 i gruppspelet. L’Equipe berättar på annat håll att Peter Fröjdfelt plötsligt avbokat en jobbintervju för att bli fransk domarbas. Han var kallad av en kommitté från franska fotbollsförbundet (FFF), sedan han själv skickat in en ansökan. L’Equipe menar att Fröjdfelt därmed lämnar fältet fritt för Amaury Delerue, som också skulle intervjuas under onsdagen. Fröjdfelt är för närvarande domarbas i Grekland. Från transfermarknaden skriver L’Equipe att PSG överväger Dean Huijsen i Juventus till backlinjen. Prislapp: ca 20 miljoner euro. Högsta prioritet är Leny Yoro, men ett alternativ är att göra ett par mindre kostsamma värvningar. Lutsharel Geertruida är ett annat namn.

Le Parisien berättar att Chelsea värvar från PSG:s damer igen. Oriane Jean-François, 22-årige landslagsmittfältare, byter Frankrike mot England på en fri transfer. Förra veckan plockade Chelsea Sandy Baltimore från PSG.

TYSKLAND

Kicker konstaterar att det är ”Nödläge i försvaret, överflöd i anfallet”. Antonio Rüdiger (skadad) och Jonathan Tah (avstängd) väntas ersättas av Waldemar Anton och Nico Schlotterbeck i åttondelsfinalen mot Danmark på lördag. Däremot lär supporterfavoriten Niclas Fülkrog på nytt sitta på bänken och Kai Havertz starta i anfallet (här förmodade startelvor). På tal om Tah, så ser Kicker inte situationen kring en flytt som helt låst. Det stämmer att Bayer Leverkusen inte vill sälja honom till rivalen Bayern München, men Tah har bestämt sig, vill inte förlänga och tidningen tror på en kompromiss om övergångssumman på 25-30 miljoner euro. Ett första bud på 20 milj euro nobbades omedelbart.

SWR berättar att tre personer skadades efter ett bråk i Stuttgarts fanzone sent på onsdag kväll. Det bekräftas också av lokal polis. En kniv ska ha använts. De skadade fördes till sjukhus. En 25-årig man ska ha gripits. Dådet inträffade strax före slutsignalen för visningen av Tjeckien-Turkiet.

Bild ser en Dortmundanfallare in, en annan ut. Stuttgarts skyttekung Serhou Guirassy kommer att dra på sig den gula tröjan nästa säsong. Samtidigt slänger tidningen fram en möjlig destination för Sébastien Haller. FC Juárez i Mexiko är intresserad och sägs beredd att erbjuda samma lön som han har i Dortmund, tio miljoner euro. Den 30-årige ivorianen uppges öppen för en utlandsflytt. I går berättade Bild att landslaget vid EM-guld donerar en stor del av prispengarna till välgörenhetsorganisationer för hemlösa.