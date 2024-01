Uppgifter: Newcastle ratat - efter förfrågan om Solanke 

Sillybloggen

Newcastle rapporteras titta på att ta in en ny forward i januari.

Under torsdagen uppger den engelska tidningen The Telegraph att Newcastle har hört av sig till Bournemouth om forwarden Dominic Solanke, 26. Bournemouth uppges i sin tur svarat med att strikern inte kommer att lämna under den här månaden.

Vid en flytt till Newcastle hade Solanke blivit en konkurrent till svensken Alexander Isak, och engelsmannen Callum Wilson centralt i offensiven.

Solanke anslöt till Bournemouth från Liverpool under 2019, och har kontrakt till 2027. Under den här säsongen är han noterad för 13 mål och en assist på 22 framträdanden. Totalt sett har han gjort 69 mål och 28 assist på 196 matcher med Bournemouth.