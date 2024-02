Uppgifter: de Ligt nobbade PSG-flytt

Sillybloggen

PSG var ute på mittbacksjakt under hela januarifönstret. Nu rapporterar franska medier att klubben hade siktet inställt på ett drömnamn – men fick nobben.

Först och främst kommer RMC Sport med uppgifter om att PSG skickade ett överraskande bud till Bayern München för att värva nederländaren Mathijs de Ligt.

L’Équipe kommer även med uppgifter som gör gällande att PSG la stort krut på att ro affären i hamn, men det var till sist de Ligt själv som nobbade en flytt till den franska huvudstaden.

PSG:s jakt på en mittback intensifierades efter att Milan Skriniar drabbades av en långtidsskada, som kan hålla honom borta från spel under resten av säsongen. Tidigare under fönstret har klubben plockat in Lucas Beraldo.