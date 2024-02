Uppgifter: Konkret Liverpool-intresse för Gray

Sillybloggen

17-årige Archie Gray har varit ett stort utropstecken för Leeds under den pågående Championship-säsongen. Mittfältaren har spelat 31 matcher för tabelltvåan, något som har fått igång framtidsspekulationer.

Football Insider uppger att flera Premier League-klubbar visade intresse för engelsmannen under januarifönstret. Leeds var dock inte villigt att sälja Gray under säsongen, men under sommaren väntas nya framstötar.

Uppgifterna från Football Insider gör gällande att Liverpool är den klubb som visar mest konkret intresse för Gray.

I nuläget har Leeds en av direktplatserna till Premier League. Om man däremot skulle missa möjligheten att studsa tillbaka till högstaligan kan klubben behöva sälja Gray, enligt Football Insider.