Uppgifter: Gwargis har träffat VSK

Sillybloggen

Malmö FF:s Peter Gwargis, som under de senaste åren har varit på lån hos Jönköpings Södra och Degerfors IF, är på väg bort. Under tisdagen bekräftade först MFF-tränaren Henrik Rydström att Gwargis har fått tillåtelse att träffa en ny klubb, och efteråt uttalade sig även spelaren om det.