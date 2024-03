Uppgifter: Manchester United intresserat av Gomes

Sillybloggen

Under torsdagen uppger den engelska tidningen Daily Mirror att Manchester United är intresserat av Wolverhamptons mittfältare João Gomes, 23, som under den här säsongen svarat för två mål och en assist på 24 framträdanden i Premier League.

Enligt The Mirror vill Uniteds nye delägare Sir Jim Ratcliffe, som har ansvar för den sportsliga verksamheten, gärna ta in unga spelare, där Gomes passar in. Brassen uppges samtidigt vara värd runt 40 miljoner pund, motsvarande 530 miljoner svenska kronor.

Tidigare har Gomes däremot uttalat sig om att han skulle vilja spela för Liverpool någon gång under sin karriär. Han kom till Wolves från Flamengo under vintern 2023, och har varit med på en samling med Brasiliens A-landslag, men utan att få göra debut.