AS: Bellinghams succé har redan gett Dortmund extra miljoner

I samband med flytten i fjol meddelade Dortmund att övergångssumman var på 103 miljoner euro, knappt 1,2 miljarder svenska kronor, plus bonusar. Beskedet var också att affären skulle kunna stiga med 30 procent (cirka 359 miljoner kronor) i prestationsrelaterade bonusar.

Nu kommer den spanska tidningen AS med nya uppgifter om att Dortmund redan har tjänat extra bonus-miljoner på Bellinghams succé den här säsongen.

Enligt AS kan Dortmund, totalt sett, få in runt 133,9 miljoner euro, motsvarande 1,5 miljarder kronor (med övergångssumman inräknad), där varje enskild titel, mål och match för Bellingham ger extra bonus-pengar till den tyska klubben. Däremot har tidningen inga uppgifter om hur många miljoner Dortmund så här långt dragit in.