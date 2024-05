Uppgifter: United har fört samtal med Frank och Pochettino

Sillybloggen

Tidigare i veckan uppgav The Guardian att parterna går skilda vägar i sommar, men sedan rapporterade The Athletic tidigare under söndagen att United ännu inte har tagit ett definitivt beslut om nederländarens framtid.

Nu kommer i sin tur den engelska tidningen The Telegraph med nya uppgifter om att United har träffat representanter för Brentfords tränare Thomas Frank, vilket också uppges gälla med Mauricio Pochettino, som nyligen lämnade Chelsea.

Frank tog över som huvudtränare i Brentford under 2018. Dessförinnan var han assisterande tränare i klubben under drygt två år. Tidigare under söndagen hävdade även den tyska tidningen Bild att Frank har haft flera möten med Chelsea.

Tidigare har även The Telegraph och The Times skrivit att Ipswich-tränaren Kieran McKenna och förre Bayern München-tränaren Thomas Tuchel är aktuella för United. The Guardian har också nämnt Englands förbundskapten Gareth Southgate och klubblöse Graham Potter som möjliga kandidater för att ta över United.