Uppgifter: Southampton och Brighton har budat på Yalcouyé

Intresset kring mittfältaren är stort. Och nu konkretiseras andra klubbars jakt på ivorianen.

CaughtOffside uppger nämligen att Brighton och Southampton har lagt bud värda sex miljoner euro (cirka 67 miljoner kronor) på Yalcouyé. Men Blåvitt påstås kräva sju miljoner euro (drygt 78 miljoner kronor) för att sälja.

Brighton och Southampton är bara några av flera Premier League-lag som har börjat föra samtal med IFK Göteborg om 18-åringen, enligt uppgifterna. Brentford ska också finnas med i jakten. Andra klubbar som nämns är Gent, Anderlecht, Ajax och PSV.

Dessutom ska en, icke namngiven, belgisk klubb ha fått ett bud på omkring fem miljoner euro (knappt 56 miljoner kronor) nobbat av Blåvitt i närtid.

CaughtOffside skriver vidare att det antagligen “bara är en tidsfråga” innan en av nämnda klubbar når en överenskommelse med IFK Göteborg.

Nyligen uttalade sig Ola Larsson, teknisk direktör i Blåvitt, om intresset för Yalcouyé:

– Det är fortfarande ett stort intresse. Men inget konkret just nu, sa Larsson till Fotbollskanalen då.

Har det funnits konkret intresse för Yalcouyé?

– Det har varit förfrågningar kring prisnivå. Men det var en bit ifrån och är inte aktuellt.

Är känslan att det kan bli en försäljning under sommarens transferfönster?

– Det beror på hur snabbt vi vill förhålla oss till verksamhetsplanen. Får vi in pengar nu så kan vi göra saker i detta fönstret, får vi inte in pengar kan vi inte värva.

Yalcouyé har kontrakt till 2028.