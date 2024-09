Telegraph: Chelsea öppet för att låna ut Chilwell till Turkiet

Sillybloggen

Nu uppger engelska tidningen The Telegraph att Chelsea är öppet för att låna ut engelske vänsterbacken Ben Chilwell, 27, till Turkiet över den här säsongen. Chelsea sägs i grunden helst vilja sälja backen, men chanserna till det bedöms vara små.

Chilwell har inte fått speltid så här långt under säsongsstarten, och är oönskad av nye tränaren Enzo Maresca, då han inte bedöms passa in i lagets spelsätt. Enligt The Telegraph har Chilwell till och med inte fått träna med London-klubbens A-lag den senaste tiden.

Chilwell kom till Chelsea från Leicester under 2020 och har kontrakt till 2027. Han har genom åren gjort nio mål och tolv assist på 106 framträdanden.