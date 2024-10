Klopp uppges få jättelön i Red Bull

Sillybloggen

Jürgen Klopp är ny “Head of Global Soccer” i Red Bull. Tysken kommer att ha en hand om energidryckesjättens internationella nätverk av klubbar, och han påbörjar sin tjänst den 1 januari 2025.

Och rent ekonomiskt kommer det inte att gå någon nöd på 57-åringen.

Tyska Sky uppger att Klopp kommer tjäna mellan tio till tolv miljoner euro (cirka 114-136 miljoner kronor) per år i Red Bull. Det är dock en bit under de 18,5 miljoner pund (cirka 250 miljoner kronor) han påstods ha i lön under sitt sista år i Liverpool.

Samma tv-kanal hävdar att 57-åringen har skrivit på ett långtidskontrakt med Red Bull. Avtalet innehåller dock en exit-klausul, som gör det möjligt för Klopp att lämna om något spännande tränarjobb skulle dyka upp.

Den tidigare Mainz- och Borussia Dortmund-tränaren har ju som bekant pekats ut som ny tysk förbundskapten efter VM 2026.