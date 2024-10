Uppgifter: Coquelin övervägs - kan flytta till Leeds

Sillybloggen

Sent under onsdagskvällen uppger den engelska tidningen The Sun att Coquelin kan göra en “chock-flytt” till England, då klassikerklubben Leeds United sägs överväga att ge fransmannen ett korttidskontrakt. Leeds har nämligen i dagsläget mittfältarna Ethan Ampadu och Ilia Gruev på skadelistan, och rapporteras därmed vilja ha in en ny central spelare.

Coquelin blev noterad för 107 matcher med Villarreal och har som bekant en bakgrund med spel i Arsenal, där det blev 160 framträdanden.