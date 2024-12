Depays succé i Brasilien - bombade in frispark

Memphis Depay lämnade Europa bakom sig tidigare i höstas.

Efter att kontraktet löpt ut i Atletico Madrid och inga tillräckligt intressanta alternativ dök upp på kontinenten flyttade nederländaren till Sydamerika.

Närmare bestämt landet Brasilien, staden São Paulo och klubben Corinthians.

I den klassiska klubben fick Depay inledningsvis kritik. I sin första match för klubben såg 30-åringen ut att vara i otakt och hånades som en misslyckad värvning i lokal media.

Därefter har det lossnat. På tio matcher i ligaspelet under hösten har Depay stått för sex mål och hjälpt Corinthians klättra från botten av tabellen till den övre halvan.

Under natten till onsdag bjöd Depay på ett riktigt drömmål. Nederländaren fick ett frisparksläge från en snäv vinkel och valde att gå på kraft. Skottet borrade sig in i den bortre gaveln via överliggaren och säkrade segern mot Bahia.

Memphis Depay har tidigare spelat för klubbar som PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon och Barcelona. Anfallaren har ett avtal med Corinthians till och med årsslutet 2026.