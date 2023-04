Bayern München sågas: "Tappade konceptet fullständigt"

Manchester City gick på knock i den första matchen av två i Champions League-kvartsfinalen mot Bayern München och slutsiffrorna skrevs till 3-0.

Var det engelsmännen som var bra eller var det tyskarna som var dåliga? Därom tvistar de lärda. Men C More-experten Kim Källström och Henrik ”Henke” Larsson tycker att Bayern München var svagt med sitt vimsiga försvarsspel och upprepade bjudningar.

- Det var otroligt virrigt. På något sätt kändes det som att Bayern tappade konceptet fullständigt med Dayot Upamecno i frontlinjen. Men det var flera spelare, de fick inte ordning på någonting sista kvarten. Jag tror att City till och med känner att de borde dödat det ännu mer, säger Källström.

Henrik Larsson instämmer:

- Före matchen sa jag att det handlar om ”damage control”. Jag tror det blir jobbigt för Bayern München i returen, även om det är hemma, säger han och fortsätter:

- Jag förstår inte hur man kan vara så okoncentrerad i en så här viktig så här långt in i turneringen.

Yann Sommer var besviken efter nederlaget.

- Det är självklart en besvikelse. 3-0 är för mycket. Det var ingen dålig prestation, vi hade ett par möjligheter till att göra mål. Men vi gjorde ett par misstag, släppte in tre mål och det är för mycket, säger han till C More och fortsätter:

- Vi gjorde fler misstag än City och då släpper man in mål.

Returen spelas i München på onsdag nästa vecka.