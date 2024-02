FALLAHI: Will the real Arsenal please stand up?

LEWANDOWSKI & OSIMHEN

Ett mål var för de båda målskyttarna i Neapel. Lewandowski gör mål för fjärde matchen i rad, ytterligare ett klassmål efter helgens pärla mot Celta. Osimhen hade inte gjort mål för Napoli sen i december 2023. Returmötet avgörs nog av den som är i bäst form om tre veckor. Just nu ser Lewandowski vassare ut.

WILL THE REAL ARSENAL PLEASE STAND UP?

Fem matcher 2024, 21 mål gjorda, med de förutsättningarna skulle Arsenal visa att man är värda att nämnas som en av de större favoriterna till CL-titeln efter City och Real. Porto tog en välförtjänt seger och borde utnyttjat sina lägen bättre. Porto visar att erfarenhet väger tungt i Champions League och Galeno gick upp i delad skytteligatopp i Champions League. Han har gjort fem mål på sex matcher i turneringen och missade en dubbelchans i första halvlek. Arsenal skapade i princip bara chanser från fasta situationer och Arteta kan absolut inte vara nöjd med någonting från kvällens i Portugal.

MÄSTARNAS MISÄR

Det är svårt att tro att det var spanska och italienska mästarna som möttes ikväll på Stadio Diego Armando Maradona i Neapel. Felpass, felbeslut och två lag som saknar mod. Fjolårets Napoli som tog hela fotbollsvärlden med storm är bortblåst, trots att Francesco Calzona fick en helt okej start på sitt äventyr i och med dagens oavgjorda resultat. Barca hade förra säsongen La Ligas och Europas bästa försvar, det är som bortblåst. Man är långt ifrån ligatiteln i Spanien, på bonuskontot är man vidare till åttondelen i Champions League och en vinst i returen mot Napoli kan sminka över en del av allt som gått fel den här säsongen. Samma gäller förvisso även Napoli, vilket gör returmatchen stekhet.

ÄLDST OCH YNGST

Portos Pepe blev äldsta (40 år, 360 dagar) spelare att spela utslagsomgång i Champions League. Hans Porto höll också nollan hemma mot Arsenal och Pepe gjorde en bra match. Lamine Yamal blev yngsta(16 år, 223 dagar) spelare någonsin att spela utslagsmatch i turneringen. Kontraster, men två väldigt skickliga spelare.

POSITIV TIMME FÖR CAJUST

Jens Cajuste startade för Napoli efter tränare Calzonas intåg i klubben. Svensken stod för en stabil insats och byttes ut först när Napoli låg under och behövde jaga mål.