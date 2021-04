Mbappés nya show - stor hjälte när PSG besegrade Bayern München

Onsdagskvällen bjöd på ett riktigt stormöte när Bayern München tog emot Paris Saint-Germain i Champions League. Bayern München fick klara sig utan stjärnan Robert Lewandowski på grund av skada, och Serge Gnabry på grund av covid-19.

Lewandowskis ersättare Eric Maxim Choupo-Moting nickade i ribban direkt i matchinledningen, men direkt därefter kontrade PSG. Neymar hittade Kylian Mbappé som dunkade in 0-1 via Manuel Neuer i Bayern-målet.

Efter nästan 12 minuter spel lyckades Mbappé springa sig fri och passade bollen till Julian Draxler som la in bollen i mål, men det visade sig vara offside. Fortsatt 0-1 PSG.

Men det skulle komma ett 0-2 mål. Efter nästan 30 minuter slog Neymar en djupledsboll efter en fast situation när Bayern München lyfte laget, men Marquinhos lyckades hålla sig på rätt sida och kunde enkelt ta ned bollen och lägga in 0-2.

Bayern München skulle reducera. Thomas Müller prickade Choupo-Motings panna i straffområdet efter nästan 37 minuter, och anfallaren gjorde inga misstag - 1-2. Reduceringen var det sista målet i den första halvleken.

Både Bayern München och PSG tvingades till byten under den första halvleken. Leon Goretzka och Niklas Süle utgick, samtidigt som Alphonso Davies och Jerome Boateng kom in för Bayern. Målskytten Marquinhos utgick för PSG, och in kom Ander Herrera.

I den andra halvleken hade både PSG och Bayern flera farliga målchanser, och i den 60:e minuten kom kvitteringen när Thomas Müller var först på en frispark och nickade in 2-2-kvitteringen.

Sedan var det dags för Mbappé igen. Yttern fick bollen, utmanade och dunkade in ledningsmålet med mindre än 20 minuter kvar. Stjärnans andra mål i matchen. Och det var inte första gången Mbappé hade show i Champions League. Mot Barcelona gjorde 22-åringen hattrick.

Matchen slutade 2-3, och PSG har nu ett bra utgångsläge inför returen nästa vecka.

PSG:s mittfältare Julian Draxler enligt Uefas hemsida:

- Det var verkligen hårt jobb från hela laget. Vi såg verkligen vilket bra lag de har och de är alltid farliga. Vi har mycket kvalitet i offensiven och det var också därför vi gjorde tre mål och fick med oss segern.

Om Mbappé säger Draxler:

- Han har kvaliteter som ingen annan i världen har och det är i de här stunderna han visar det. Vi behöver hans snabbhet. I den här matchen har han chanser och han gör mål. Det är väldigt viktigt för oss, speciellt när vi möter Bayern.

Startelvor:

Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernández - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané - Chuopo-Moting

PSG: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé