Ny chans till miljonregn - MFF får jättesumma vid skräll mot Juventus

Malmö FF är klart för gruppspel i Champions League, en fas av turneringen som man går in i under tisdagen. Då tar man emot Juventus på hemmaplan. Och det står inte bara tre poäng på spel mot den italienska giganten, utan även ett stort antal miljoner kronor.

Sedan tidigare har MFF spelat in mer än 190 miljoner kronor i intäkter från Uefa, en summa som kommer växa ännu mer då pengar från den så kallade "marknadspoolen" (klubbarna i gruppspelen får pengar utdelat utifrån värdet på sin tv-marknad) tillkommer. Men framgångar i gruppspelet skulle också bygga på det berg av Uefa-miljoner som Malmö spelat sig till.

ANNONS

En seger ger nämligen drygt 28 miljoner kronor i prispengar. Skulle matchen sluta oavgjort kan MFF räkna hem 9,5 miljoner.

Och Malmö har hopp om en skräll. På måndagens presskonferens inför matchen sa lagkaptenen Anders Christiansen:

- Vi har också ett självförtroende - jag vet inte om vi är dumma, men jag har en känsla av att vi kan slå alla lag, särskilt på hemmaplan.

MFF-Juventus har avspark klockan 21.00 under tisdagen. Matchen sänds på Telia och C More. Sändningsstart: 19.30.

Kommande säsong streamas samtliga matcher från Uefa Champions League exklusivt hos Telia och C More.