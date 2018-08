Ryskt och ukrainskt motstånd för svenska lagen i Champions League

I september spelas Champions League igång på damsidan, och i dag lottades vilka lag som möts i sextondelsfinal.

FC Rosengård och Linköpings FC är de svenska representanterna, och där lottades Rosengård mot ryska Ryazan-VDV medan LFC får möta WFC Kharkiv från Ukraina.

Lottningen fick tillfälligt avbrytas efter att en Uefa-representant kollapsat på scenen, men lottningen fortsatte kort därefter. Hur tillståndet är med Uefa-representanten är ännu oklart.

De första sextondelsfinalerna spelas 12 och 13 september med returmöte 26 och 27 september.

